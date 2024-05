Odklejona Agata Rubik zachęca do kupna mieszkania za 20 milionów złotych

QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu

Agata oraz Piotr Rubikowie już jakiś czas temu przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Małżeństwo wraz z dziećmi zdecydowało się wynająć ogromne mieszkanie w pięknym apartamentowcu. Z czasem jednak zdecydowali się poszukać innej nieruchomości. Niestety nic nie przypadło im do gustu tak, jak pierwsze mieszkanie. Para postanowiła namówić właściciela na to, by odsprzedał im nieruchomość.

Agata Rubik zachęca do kupna mieszkania

W miniony czwartek Agata Rubik przywitała swoich obserwatorów na instagramowym koncie. Gwiazda w krótkim wpisie pochwaliła się wschodem słońca, który widać z jej balkonu. Żona Piotra wyjawiła, że taki piękny widok towarzyszy jej teraz codziennie.

"Zaraz wzejdzie słońce, dlatego jestem na balkonie. Uwielbiam chodzić na ten balkon i oglądać wschody i zachody słońca. Robię to codziennie i myślę, że chyba nigdy mi się to nie znudzi. A jak mi się to znudzi, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak..." - mówiła Agata.

Agata Rubik zachęca do kupna mieszkania za 20 mln zł

Agata Rubik na instagramowym koncie postanowiła zachęcić swoich obserwatorów do tego, aby kupili w jej bloku apartament. W posiadanie mieszkania można wejść za około 20 687 524 złotych. Ciekawe, któryś z obserwatorów Agaty ma taką gotówkę na zbyciu lub chociaż możliwość wzięcia takiego kredytu.

"W naszym budynku pojawiło się mieszkanie na sprzedaż z widokiem na ocean za 5,2 mln dol. Ceny tutaj są szalone, ale z drugiej strony... wcale się nie dziwię. Dla mnie to miejsce to raj" - napisała w sieci.

