Zofia Zborowska, na chwilę przed porodem, może liczyć na ulgowe traktowanie. Nie do wiary, kto dźwiga jej torby z zakupami

Sprzawdziliśmy nowy biznes Chajzera! Cena? Powala! A co ze smakiem?

Zdjęcia kolejki to szok!

Nie doczekał najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"! Zwłoki znaleziono w hotelu. Cezary Olszewski straszną tajemnicę zabrał do grobu

Piotr i Agata Rubikowie podjęli bardzo ważną decyzję. Małżeństwo kilka miesięcy temu postanowiło całkowicie odmienić swoje dotychczasowe życie i przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Całą rodzina wyemigrowała do Miami, gdzie córki pary będą kontynuowały naukę, a rodzice spróbują rozkręcić swoje kariery za oceanem. Influencerka cały czas jest w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami na Instagramie, gdzie relacjonuje codzienne życie w Miami. Ostatnio zorganizowała Q&A. Jedno z pytań dotyczyło, tęsknoty za Polską. Żona muzyka pośpieszyła z odpowiedzią. Jak się okazuje, mają już kupione bilety!

Agata Rubik wprost o tęsknocie za Polską! "Muszę przyznać, że już się troszeczkę stęskniłam"

Mimo że Rubikowie realizują swój "American Dream", to powoli influencerka zaczyna tęsknić za naszym krajem. W Q&A wyznała, że mają już kupione bilety do Polski i lada moment przylecą do kraju nad Wisłą.

- Muszę przyznać, że już się troszeczkę stęskniłam. Zwłaszcza, że już na pewno zrobiło się pięknie i zielono. Z tego co patrzyłam, to jest też ciepło. Na pewno kwitną już bzy, niedługo zakwitną konwalie - mówiła na Instagramie.

Jak się okazuje, Rubikowie mają już kupione bilety do Polski. Przylecą w połowie lipca.

- Kupiliśmy bilety do Polski, do Warszawy. Przylecimy w połowie lipca i zostaniemy do piątego sierpnia. Jeszcze nie wiem, gdzie będziemy mieszkać, ale lecimy - przyznała.

Zobacz poniższą galerię: Rubiki lecą do Ameryki. Wyprzedają dobytek