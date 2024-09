Łukasz Ż. aresztowany w Niemczech. Sprawa się komplikuje. Nowe informacje

Warszawa. Łukasz Ż. osadzony w niemieckim areszcie. Nowe informacje

Łukasz Ż., który uciekł z Polski po doprowadzeniu do śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej, został osadzony w niemieckim areszcie. Nie zgodził się na uproszczoną ekstradycję do kraju, zajmie to nawet do kilku tygodni.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma kolejnych podejrzanych, nawet do 10 osób łącznie, a pięć z sześciu do tej pory zatrzymanych osób (pomagających Łukaszowi Ż.) usłyszało zarzuty. Wspólnie spożywali alkohol, po czym wsiedli do samochodów. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Marsz po tragicznym wypadku na Woronicza. "Nazywajmy te rzeczy morderstwami, a nie wypadkami"

Łukasz Ż. ma bogatą kartotekę. Zapowiedź zmiany zarzutów

Prokurator Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, podczas piątkowej konferencji przekazał, że w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego nie jest wykluczone, że w sprawie Łukasza Ż. nastąpi zmiana kwalifikacji czynu w związku z popełnieniem przestępstwa w warunkach recydywy.