Systemy RedLight w Polsce

Systemy RedLight z roku na rok zyskują na znaczeniu w polskich miastach i coraz skuteczniej dyscyplinują kierowców. Obecnie na skrzyżowaniach w całym kraju działa już 49 urządzeń, które automatycznie rejestrują każdy przejazd na czerwonym świetle, a statystyki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) nie pozostawiają złudzeń – tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku kamery uchwyciły ponad 51 tysięcy takich wykroczeń.

To wynik, który może pobić ubiegłoroczny rekord przekroczeń wynoszący 60,5 tysiąca przypadków, choć do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy. Dla kierowców oznacza to milionowe kary, setki tysięcy punktów karnych i coraz mniejsze pole manewru na skrzyżowaniach. Nowe dane pokazują również, które miejsca w Polsce są najniebezpieczniejsze - w jednym z nich w pół roku odnotowano niemal 15 tysięcy przejazdów na czerwonym świetle i to właśnie tam kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Blisko 15 000 przejazdów na czerwonym w pół roku. Ta sygnalizacja zbiera żniwa wśród kierowców

Jak podaje portal money.pl, w tym półroczu bezapelacyjnie przoduje skrzyżowanie w Warszawie - al. Krakowska, ul. Łopuszańska i F. Hynka. Właśnie tam system uchwycił 14 861 przejazdów na czerwonym świetle, to niemal pięć razy więcej niż w ubiegłym roku lider (Łódź – Widzew). Tym samym więc kierowcy, którzy jeżdżą tą trasą w stolicy, powinni zachować szczególną ostrożność.

Jaki mandat za czerwone światło z kamery?

Mandat za przejazd na czerwonym świetle z kamery automatycznej (np. systemów RedLight) wynosi:

500 zł + 15 punktów karnych za pierwszy przejazd na czerwonym świetle na skrzyżowaniu.

1 000 zł + 15 pkt przy recydywie (ponownym wykroczeniu w ciągu 2 lat).

2 000 zł + 15 pkt za przejazd na czerwonym przez przejazd kolejowy.

4 000 zł + 15 pkt – recydywa na przejeździe kolejowym.