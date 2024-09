Natalia Nykiel przerwała treningi i bryluje w Nowym Jorku. Co z jej występem w "Tańcu z gwiazdami"?

Co na to fani?

Piętnasta edycja "Tańca z gwiazdami" w Polsacie zapowiada się niezwykle obiecująco. Już w pierwszym odcinku uczestnicy udowodnili, że nie zamierzają odpuszczać pola i będą walczyć o kryształową kulę ze wszystkich sił. Każda z par przygotowała wspaniałe widowisko. Było tak dobrze, że w premierowym odcinku programu posypały się dziesiątki od jury, a jedna z par - Vanessa Aleksander z Michałem Bartkiewiczem zdobyła maksymalną liczbę punktów, czyli 40. Wyzwaniem będzie przebicie tak świetnego startu w show.

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke w 1. odcinku "Tańca z gwiazdami" 15

Natalia Nykiel w pierwszym odcinku zatańczyła ogniste tango. Towarzyszył jej Jacek Jeschke, który wraz z Anitą Sokołowską wywalczył kryształową kulę w 14. edycji TzG.

Jak Wam się podobało nasze wczorajsze tango? My daliśmy z siebie wszystko i zatańczyliśmy dokładnie tak, jak chcieliśmy. Z pasją, mocno i ogniście. Dziękujemy za wszystkie Wasze głosy, smsy i wiadomości!! Jesteście cudowni

- dziękowała fanom po występie na Instagramie Natalia. Zapowiedziała także, żeby już szykować się na kolejny odcinek, bo "przyszły tydzień to będzie jazda bez trzymanki".

Dlaczego Natalia Nykiel przerwała treningi? Co z jej występem w kolejnych show Polsatu?

Po takiej zapowiedzi można było spodziewać się ostrych treningów i wytężonej pracy, a tymczasem wokalistka, zamiast na sali treningowej, pojawiła się na lotnisku. Co więcej, poleciała za ocean, dokładnie do Nowego Jorku, by na własne oczy zobaczyć swoją twarz, jako ambasadorki Spotify Equal, wyświetlaną na wielkim banerze na Times Square.

Fani piosenkarki zmartwili się, że jej wyjazd oznacza rezygnację z udziału w programie. Okazuje się jednak, że nic takiego nie miało miejsca, a sytuację wyjaśnił menadżer piosenkarki w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Na pewno nieobecność na treningach nie wpłynie na niedzielny występ i nie zaszkodzi Natalii. Ona jest świetnie zorganizowana i już wiedziała o wyjeździe, więc wszystko dobrze zaplanowała. Przed wylotem trenowała więcej, a po powrocie także już ma zaplanowane kolejne treningi. Nie ma żadnych powodów do troski, że coś pójdzie nie pomyśli Natalii

- zapewnił Kuba Parowicz. Jak widać, nic tutaj nie jest przypadkiem, a Natalia ma wszystko pod kontrolą.

Natalia Nykiel zrobi międzynarodową karierę?

Natalia Nykiel to jedna z najbardziej wyróżniających się postaci polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Artystka, która zaczynała swoją karierę w popularnym programie telewizyjnym "The Voice of Poland", szybko pokazała, że ma własną wizję artystyczną i nie boi się podążać własnymi ścieżkami. Jej charakterystyczny styl muzyczny, łączący elektronikę, alternatywę i pop, zdobył szerokie uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpraca ze Spotify to duży krok w tym kierunku.

