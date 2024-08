Natalia Nykiel w mini, która ledwo ją okrywała. A później? Było jeszcze dziwniej

Natalia Nykiel była jedną z gwiazd, które pojawiły się na koncercie otwierającym Top of The Top Sopot Festival 2024. Zanim 29-latka dała show na scenie Opery Leśnej, chętnie pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie. Od jej kreacji nie dało się oderwać oczu. Malutka minisukienka niewiele zakrywała. Później Nykiel zmieniła ją na jeszcze bardziej wymyślne wdzianko!