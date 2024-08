Tłum gwiazd na Top of The Top Sopot Festival 2024. Kto wyglądał najlepiej? Nie było nudy

Do Sopotu zjechały tłumy - i chętnych do posłuchania gwiazd muzyki, i samych gwiazd. Podczas pierwszego dnia Top of The Top Sopot Festival nie było nudy. Znani zaszaleli ze strojami, a na scenie dali popisy swoich umiejętności. Kto jak się zaprezentował? Zobaczcie!