Sarsa nagrała nową piosenkę "Jak w filmie". Klip nawiązujący do słynnej produkcji "Kill Bill" Quentina Tarantino debiutował na YouTubie po północy 14 sierpnia. Sarsa już od dawna zapowiadała nowy utwór, a teraz promuje go w mediach. Artystka, która urodą przypomina gwiazdę filmowego hitu z 2003 r. Umę Thurman, pojawiła się, między innymi, w TVN24. Tam opowiedziała i o piosence, i o zmaganiach ze zdrowiem. To pierwszy utwór, który Sarsa nagrała po tym, jak musiała poddać się operacji.

Sarsa borykała się z kłopotami ze zdrowiem. W zeszłym roku otrzymała diagnozę, która mogła okazać się dla niej prawdziwym dramatem. Piosenkarka choruje na otosklerozę.

Co to jest otoskleroza, na którą cierpi Sarsa?

Otoskleroza "jest chorobą błędnika kostnego powodującą upośledzenie słuchu. Przebudowa błędnika kostnego w otosklerozie powoduje ograniczenie ruchomości strzemiączka (jednej z trzech kosteczek słuchowych), co doprowadza do postępującego niedosłuchu przewodzeniowego" - czytamy na stronie mp.pl. Według specjalistów przyczyny występowania schorzenia nie są do końca jasne. Znaczenie mogą mieć czynniki genetyczne, środowiskowe, infekcje.

Co ciekawe, choroba częściej uderza w kobiety. Nie da się jej wyleczyć, można jedynie poprawić słuch chorej osoby, ale z czasem może się on znów pogarszać. Dla piosenkarki to wyrok.

Sarsa usłyszała diagnozę. Co dalej?

Sarsie trudno było pogodzić się z druzgoczącą diagnozą. Nie miała jednak wyjścia. Aby jej stan się poprawił, przeszła operację.

- Chyba nie jestem gotowa, by mówić o tym w szczegółach. Faktycznie, kiedy dowiedziałam się, że choruję na otosklerozę, czyli chorobę prowadzącą do całkowitej głuchoty, poczułam się, jakbym grała w filmie. Nie byłam zuch dziewczyną. Szybko się nie podniosłam z tej sytuacji. Mam dwa tytanowe implanty w uszach i mogę śpiewać. Choroba została zatrzymana, jednak jest to niezbadane schorzenie, nie jest wyleczone, nie ma sposobu na leczenie tego, ale może mi się uda? Może będzie happy end? - opowiadała Sarsa w TVN24.

Piosenkarka nie poddaje się. "Życie pisze extra scenariusze - dobrze, że pojawiają się trudności, niepowodzenia. To te upadki budują napięcie… a jeśli coś prawdziwie kochasz, to wstaniesz" - pisała Sarsa na swoim instagramowym profilu niedługo przed premierą nowej piosenki "Jak w filmie".

Sarsa prywatnie

Sarsa ma 35 lat. W 2021 r. na świat przyszedł jej syn Leonard. Chłopiec w styczniu skończył 3 lata. Jego ojcem jest Paweł Smakulski, muzyk.

