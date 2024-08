Doda ledwo szła! Szpilki i prześwitująca spódnica ją pokonały. Ale pokazała niesamowitą figurę

Doda odpoczywa od obowiązków i relaksuje się na greckiej Krecie. Jak sprawdziliśmy, wypoczynek w ośrodku, w którym przebywa Doda, kosztuje krocie. Nawet 30-60 tys. zł za 10 dni. Na szczęście są i tańsze opcje. Jednak gwiazda zdecydowała się na pobyt w apartamencie z prywatnym basenem, a za podobne atrakcje trzeba płacić i to niemało! Urlop to dla Dody również okazja do tego, by zaprezentować swoją zgrabną, umięśnioną sylwetkę. Robi to, gdy tylko może! A sposobności nie brakuje.

Doda w Grecji. Jest skąpo!

Piosenkarka na swoim instagramowym profilu chwali się zdjęciami i nagraniami, a na każdym prezentuje się w innej stylizacji. Łączy je jedno - są malutkie. Ale czy można się dziwić? 40-letnia Dorota Rabczewska też jest filigranowa. Zdrowy styl życia, ostre treningi nawet podczas wakacji i dieta pozbawiona słodyczy, napojów gazowanych, mięsa oraz alkoholu zrobiły swoje. Efekty są zachwycające. Doda nigdy nie wyglądała lepiej. I młodziej.

Na najnowszym nagraniu gwiazda pokazała się w białym zestawie złożonym z topu "bez pleców" i długiej spódnicy z przeszyciami. Góra eksponowała duży tatuaż, a dół prześwitywał, ukazując białe stringi. Spódnica była bardzo obcisła, co miało i plusy, i minusy. Zaletą było to, że podkreśliła krągłości Dody. A wadą? Spódnica w zestawieniu ze szpilkami nie pomogła Dodzie w normalnym poruszaniu się. Wydawało się, że gwiazda ma z tym problem.

Na szczęście udało jej się przemaszerować przed nagrywającym ją "operatorem".

Doda w Grecji nie jest sama

Był nim zapewne Dariusz Pachut, który towarzyszy Dorocie podczas wyprawy. Ta dwójka wzięła ze sobą na wakacje również psiaki. Pachut na swoim instagramowym profilu pokazuje kadry z urlopu, ale Dody na nich nie znajdziemy. Zresztą piosenkarka też nie chwali się ujęciami z partnerem.

