Kajra w mini z prześwitami. 40-letnia żona Sławomira przesadziła ze strojem? Oceńcie!

Kajra świetnie czuje się we własnej skórze i to widać na pierwszy rzut oka. Widzowie mogli podziwiać piękną piosenkarkę podczas Festiwalu Weselnych Przebojów, który dopiero co odbył się w Mrągowie. 40-letnia gwiazda pokazała się na nim w kilku odsłonach. Ale to biała mini z gorsetem, prześwitami, błyszczącymi ozdobami i piórami (czego tam nie było!), za to pozbawiona ramiączek, wywołała najwięcej emocji. Nic dziwnego! Sukienka była bardzo krótka, a bielą i gorsetową górą nawiązywała do popularnych wśród panien młodych sukien ślubnych. Właściwie to odważne przyszłe żony mogłyby skraść Kajrze pomysł na weselną stylizację.

Kajra ma 40 lat, nigdy nie wyglądała lepiej

Kiedy Kajra stawiała pierwsze kroki w show-biznesie, była skromną dziewczyną o ciemnych włosach, która unikała mocnego makijażu, a jej stroje były dużo bardziej stonowane niż obecnie. Na zdjęciach z 2010 r. (znajdziecie je w galerii) Kajra jest nie do poznania. Zresztą, wtedy jeszcze nie Kajra, a po prostu Magdalena Kajrowicz. Sławomir Zapała, mąż gwiazdy, od tamtego czasu też się zmienił, ale jego partnerka ewidentnie rozkwitła. Jej kariera w show-biznesie ma się świetnie, a ona tylko na tym korzysta!

Kajra w Mrągowie. Sukienka nie pozostawiła pola dla wyobraźni

Kajra w Mrągowie pokazała się w kilku odsłonach. Pierzasta mini była jedną z trzech stylizacji piosenkarki. Wszystkie były jasne i nawiązywały do tematyki ślubnej wydarzenia. 40-latka śpiewała ubrana w długą sukienkę odsłaniającą dekolt i z rozcięciem, które przyciągało wzrok do nóg Kajry, a także w białą mini z drobnymi frędzelkami. Która stylizacja była najlepsza? Zobaczcie i oceńcie!

Sławomir pod wrażeniem Danuty Martyniuk: Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki