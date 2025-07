Szokujące odkrycie w warszawskim szpitalu. Niemowlę padło ofiarą potwornego znęcania?!

Warszawa, Praga-Południe. Szokujące odkrycie w szpitalu

22 lipca 2025 roku do jednego z warszawskich szpitali trafiło 10-miesięczne dziecko. To, co odkryli lekarze, zmroziło im krew w żyłach. Na ciele maleństwa ujawniono obrażenia, które wzbudziły podejrzenie, że dziecko mogło być ofiarą znęcania.

„Według lekarza udzielającego pomocy obrażenia te mogą wskazywać na stosowanie przemocy wobec dziecka” – informuje prokuratura.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Sprawą natychmiast zajęła się policja, która po przesłuchaniu przedstawiciela szpitala przekazała materiały do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.

„25 lipca 2025 r. wszczęto śledztwo w sprawie czynu z art. 207 § 1a k.k.” – czytamy w komunikacie prokuratury.Artykuł 207 § 1a k.k. dotyczy znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie, a prokuratura zapowiada dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy dziecko faktycznie było ofiarą przemocy" - dodaje prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie

Los dziecka w rękach sądu

O dramatycznej sytuacji niemowlęcia powiadomiono również Sąd Rodzinny, który będzie decydował o dalszym losie dziecka. To on zadecyduje, kto będzie sprawował opiekę nad maluchem.

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać. Nie wstydź się prosić o pomoc, prawo stoi po Twojej stronie!

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję 997, 112 lub prokuratora. Masz również prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jeżeli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy zadzwoń pod numer:

800 120 002 - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", połączenie jest bezpłatne, możliwe całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok (także w święta) lub napisz maila na adres: [email protected];

(22) 668 70 00 - Poradnia telefoniczna Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP, czynna w godzinach 12.00 - 18.00. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej lub napisz maila na adres: [email protected]

600 07 07 17 - całodobowy, interwencyjny telefon Fundacji Centrum Praw Kobiet, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej

888 88 33 88 - przeciwprzemocowy telefon dla kobiet Fundacji Feminoteka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej. Działa także specjalna aplikacja Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać również poza godzinami pracy telefonu.

537 375 505 - telefon Fundacji Projekt Starsi, zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy wobec osób starszych, pon.-pt. od 12.00-16.00, opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej, [email protected]

800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 (połączenie bezpłatne). Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć.