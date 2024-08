Piotr Woźniak-Starak i Agnieszka Woźniak-Starak (wcześniej Badziak, a jeszcze wcześniej Szulim) byli małżeństwem jedynie przez 3 lata. Ich związek zakończył się tragicznie. Producent filmowy zginął w wypadku, do którego doszło 18 sierpnia 2019 r. na jeziorze Kisajno. Początkowo bliscy Piotra, który wypadł z motorówki, mieli nadzieję, że odnajdzie się cały i zdrowy. Niestety, po kilku dniach poszukiwań odnaleziono jego ciało.

Agnieszka Woźniak-Starak załamała się. Miała 41 lat i właśnie została wdową. Prezenterka zniknęła z ekranów, by uporać się z traumatyczną stratą.

Piotr Woźniak-Starak zginął nieco ponad miesiąc po swoich 39. urodzinach i 9 dni przed trzecią rocznicą ślubu.

Szulim była cudowną panną młodą. Woźniak-Starak nie odrywał od niej oczu

Piotr i Agnieszka tworzyli zgraną parę. Obracali się wśród tych samych ludzi, dobrze rozumieli. On działał jako producent filmowy, ona od lat robiła karierę w mediach. Małżeństwem byli od niemal trzech lat, wiedli, jak się wydawało, perfekcyjne życie.

W sierpniu 2019 r. planowali celebrowanie rocznicy, która zbliżała się wielkimi krokami. Ślub wzięli 27 sierpnia 2016 r. w Wenecji i nic nie mogło go przebić. Panna młoda wyglądała bajecznie. Pan młody patrzył na nią zakochanym wzrokiem. We Włoszech, kraju, w którym przysięgali sobie miłość i wierność, mieli świętować trzecią rocznicę, nie udało się.

18 sierpnia Woźniak-Starak wszedł do łodzi i płynął nią z 27-letnią pasażerką. Kiedy doszło do ostrego skrętu, oboje wypadli za burtę. Wypadek zakończył się śmiercią Piotra.

Kiedy Piotr Woźniak-Starak poznał Agnieszkę Szulim, nie chciał już żadnej innej

Piotr Woźniak-Starak spędził z Agnieszką kilka lat. Małżeństwem byli przez trzy. Rok przed ślubem doszło do ich głośnych zaręczyn. Piotr padł wtedy przed ukochaną na kolana. Wszystko nagrały kamery, bo Starak poprosił Szulim o rękę na balu TVN-u we wrześniu 2015 r. Nie mogła odmówić, ale też nie chciała. Musiała jednak najpierw dokończyć kwestie rozwodowe. W momencie zaręczyn miała i męża, i narzeczonego.

Rok wcześniej zakochani po raz pierwszy pokazali się publicznie razem. Spotykali się już wówczas od jakiegoś czasu, a znali jeszcze rok dłużej. Ich pierwsze spotkanie utkwiło Agnieszce w pamięci.

- Pamiętam jak pierwszy raz go tutaj, w tym domu zobaczyłam. Przyjechaliśmy do niego ze znajomymi, chociaż nie miałam na to ochoty. Bo nie chciało mi się jechać. To była niedziela, wolny dzień i wtedy myślałam, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka. Pamiętam, jak wyglądał, ale przede wszystkim uderzyło mnie to, że spotkałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem nie miałam z kolei ochoty stąd wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie. Taką roztaczał aurę wokół siebie i było mi tak dobrze - opowiadała w "Pani".

Później Woźniak-Starak, nauczona doświadczeniem nieudanego pierwszego małżeństwa, mówiła w "Vivie!":

- Nie wierzę, że coś jest nam dane raz na zawsze i wiecznie będzie dobrze. Stworzenie dobrego związku wymaga wysiłku: trzeba o sobie pamiętać, dbać o siebie, wspierać się, umieć wybaczać, mieć wobec siebie tolerancję. Dzisiaj łatwo się zakochujemy, łatwo odkochujemy. Ale dzisiaj w ogóle wszystko jest takie łatwe, szybkie, obrazkowe, mało w tym treści.

Piotr Woźniak-Starak i Agnieszka Szulim - wiele ich dzieliło

Woźniak-Starak i Szulim pracowali nad swoim związkiem. Mieli wiele wspólnego, ale wiele ich też dzieliło. On wychował się w bogatym domu, był milionerem, który umawiał się z gwiazdami i uchodził za playboya. Ona ciężko pracowała na swoje pieniądze, niezależność i nazwisko. Była starszą od Piotra rozwódką z bagażem doświadczeń.

Gdy zaczęli się spotykać, plotkowano, że chodzi jej o pieniądze Staraka. - Pierwszy raz w życiu stałam się kobietą, która jest łasa na pieniądze, majątki. Myślałam: jestem taka samodzielna, zaradna, tu ups... niestety nie. Ściągnęli mnie na ziemię i pokazali, jak jest naprawdę. Jaka ja jestem naprawdę. Karierowiczka już była, a teraz materialistka (...) Tylko takie opinie krzywdzą nie tylko mnie, ale i Piotrka, bo on jest fantastycznym facetem z dużym urokiem i charyzmą. Niestety jest do tego zamożny. Jak z tym żyć? - opowiadała w "Pani".

Życie po śmierci ukochanego. Woźniak-Starak wróciła

Najpierw Woźniak-Starak wróciła do pracy, do mediów, później znalazła szczęście u boku nowego partnera. Ten związek dziennikarki nie jest na świeczniku, zakochani unikają blasku fleszy, ale czasem można zobaczyć ich na wspólnym spacerze.

Agnieszka Woźniak-Starak ma 46 lat. Po śmierci męża udało jej się znaleźć spokój i ułożyć sobie życie zawodowe oraz prywatne. W czasie traumatycznych zmian, jakich doświadczyła, nie zmieniło się jedno - i wtedy, i teraz prezenterka jest wielką miłośniczką zwierząt, które są jej lekiem na całe zło.

