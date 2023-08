Z zadumy wyrwał ją dźwięk telefonu

Agnieszka Woźniak-Starak nie wypłynęła na jezioro z teściami, by uczcić pamięć męża. Znalazła inny sposób

Trudno w to uwierzyć, ale od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka (†39 l.) minęły już cztery lata. Jak co roku, jego najbliższa rodzina i przyjaciele zebrali się w miejscu, w którym wyruszył w swój ostatni rejs, by uczcić jego pamięć. Nie mogło zabraknąć wdowy po producencie - Agnieszki Woźniak-Starak (45 l.). Prezenterka w samotności celebrowała rocznicę. Ze skupienia wyrwał ją dźwięk telefonu. Musiało to być coś poważnego, bo zdecydowała się go odebrać.