Mamy zdjęcia!

Osamotniona Agnieszka Woźniak-Starak uczciła pamięć o zmarłym mężu. Te zdjęcia skruszą najtwardsze serce!

ogg 11:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sierpień to smutny miesiąc w życiu Agnieszki Woźniak-Starak. Cztery lata temu jej mąż tragicznie zginął w wypadku na jeziorze Kisajno. Co roku tego dnia prezenterka TVN zjawia się na Mazurach, by uczcić pamięć o swoim mężu. W tym roku zrobiła to w kompletnym osamotnieniu. Zobaczcie zdjęcia!