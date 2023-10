Brr! Koszmar, co spotkało Marcina Prokopa w hotelu! Aż ciarki przechodzą

Agnieszka Woźniak-Starak ślub z milionerem. Miał kosztować 1,5 mln złotych!

Agnieszka Woźniak-Starak - mimo że w czerwcu straciła pracę w programie "Dzień dobry TVN" - ciągle uznawana jest za jedną z większych gwiazd telewizji w Polsce. Cztery lata temu prezenterkę spotkała niewyobrażalna osobista tragedia. Podczas pływania na jeziorze Kisajno utonął jej ukochany mąż Piotr Woźniak-Starak. Później w jednym z wywiadów dziennikarka wyjawiła, że dwukrotnie poroniła. Ślub Agnieszka Wożniak-Starak z bajecznie bogatym producentem filmowym był wielkim wydarzeniem. Jak przystało na milionera, nie była to zwykła ceremonia. Para stanęła na ślubnym kobiercu 27 sierpnia 2016 r. w pałacu Ca'Vendramin Calergi przy słynnym Canal Grande w Wenecji. Według szacunków niezwykły ślub kosztował rodzinę Staraków ok. 1,5 mln złotych!

Agnieszka Woźniak-Starak i Adam Badziak - wielka miłość, ślub, rozstanie i rozwód

Osiem lat wcześniej Agnieszka Woźniak-Starak (wówczas jeszcze Szulim) po raz pierwszy powiedziała "tak". Jej wybrankiem był - znacznie mniej medialny niż Piotr Woźniak-Starak - motocyklista Adam Badziak. Ślub był o wiele skromniejszy niż ten z milionerem. Ceremonia odbyła się w kościele św. Anny w warszawskim Wilanowie. Agnieszkę i Adama łączyło wielkie uczucie, które jednak dość szybko wyparowało. Para rozstała się w 2012 roku, a rozwód nastąpił trzy lata później. Jeszcze przed pierwszym ślubem Agnieszka Woźniak-Starak czarowała swoją urodą i figurą. W porównaniu do tego jednak, jak wygląda dziś, prezentowała się bardzo skromniutko. Być może to też dodawało jej uroku. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Agnieszka Woźniak-Starak. Zdjęcia sprzed pierwszego ślubu to prawdziwy rarytas.