Bogacz i ulubieniec gwiazd zmarł 2 miesiące po tym, jak wziął szósty ślub. Miał 91 lat, a jego ostatnia żona?

Richard Lugner w październiku skończyłby 92 lata. Niestety miliarder nie dożył do urodzin. Odszedł 12 sierpnia 2024 r. w Wiedniu, swoim rodzinnym mieście. Co ciekawe, bogacz dopiero co wziął szósty ślub. Ożenił się zaledwie 2 miesiące przed śmiercią. Pozostawił zdruzgotaną 42-letnią żonę. Wdowa nie była najmłodszą z partnerek Austriaka!