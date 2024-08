Agnieszka Woźniak-Starak znowu zakochana. Kim jest jej ukochany?

Pierwsze informacje o tym, że Agnieszka Woźniak-Starak spotyka się z restauratorem o imieniu Maciej, obiegły media już dwa lata temu. Wtedy jeszcze para bardzo dbała o to, by ich uczucie mogło kiełkować z dala od gapiów. Kilkukrotnie przyłapano ich jednak razem - a to na nocnej randce, a to na zakupach w sklepie budowlanym, w którym oglądali próbki farb do ścian... Podobno znają się już od dawna. Maciej pochodzi bowiem ze znanej rodziny restauratorów, sam prowadzi dwa lokale na warszawskim Żoliborzu, a prywatnie kolegował się ze zmarłym przed pięcioma laty Piotrem Woźniakiem-Starakiem.

Agnieszka Woźniak-Starak już nie ukrywa nowej miłości

Po tragicznej śmierci męża Agnieszka Woźniak-Starak na jakiś czas zniknęła z życia medialnego. Po roku przerwy wróciła jednak do pracy na antenie TVN, a dziś chce być też szczęśliwa prywatnie. I wygląda na to, że jej się to udaje. Przy Macieju z twarzy Agnieszki nie schodzi uśmiech. Tak było i tym razem, gdy zauważyliśmy zakochanych na spacerze w samym centrum stolicy. Najpierw ustawili się w kolejce po lody. Chwilę to trwało, więc dziennikarka postanowiła wykorzystać ten czas na czułości. Oparła się o ukochanego i zawisła na jego ramieniu. I choć przez chwilę był zajęty swoim telefonem, także on nie szczędził jej czułości i objął towarzyszkę w talii. Już po chwili nie spuszczał z Agnieszki wzroku, a ona na wszelki wypadek zalotnie poprawiała fryzurę. Gdy zimny deser był już gotowy, para ruszyła na krótki spacer. I już nie przejmowali się tym, że wszyscy mogą zobaczyć ich szczęście.

