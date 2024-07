Agnieszka Woźniak-Starak chce odejść z telewizji?! "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść"

Agnieszka Woźniak-Starak: Po tragedii zniknęła z ekranów

Agnieszka Woźniak-Starak (46 l.) z mediami związana jest już od ponad dwóch dekad, z czego większość czasu spędziła w telewizji. Mało kto już pamięta, że zaczynała swoją karierę od pracy w radiowej Jedynce. Dość szybko upomniała się o nią kamera. Przez kilka lat pracowała w TVP, gdzie od 2005 do 2009 roku zasilała grono prowadzących program "Kawa czy herbata?". Na początku 2010 roku przeszła do TVP2. Tam prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" czy "Bitwę na głosy".

W 2013 roku przeszła do konkurencji. To właśnie z grupą TVN jest dzisiaj utożsamiana. Pojawiła się w śniadaniówce stacji, "Dzień Dobry TVN", prowadziła program "Ameryka Express" czy zapomniany już nieco "Aplauz, aplauz!". W połowie 2019 roku, po tragicznej śmierci męża Piotra Woźniaka-Staraka, na kilka miesięcy wycofała się z mediów i życia publicznego. Od 2020 roku powoli zaczęła powracać do pracy. Najpierw dołączyła do zespołu radia Newonce, a we wrześniu znowu przyjęła rolę prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Od tego roku prowadzi również "Mam Talent!".

Agnieszka Woźniak-Starak przechodzi na telewizyjna emeryturę?

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie współczesną telewizję bez Agnieszki Woźniak-Starak. Jednak sama dziennikarka już planuje rozstanie z małym ekranem na stałe. W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl przyznała, że nie ma już marzeń związanych z telewizyjnymi projektami. Nie ukrywa również, że bardziej niż do show-biznesu ciągnie ją do tematów publicystyczno-politycznych.

"Mam taką dużą wdzięczność w sobie, że sporo się dzieje i sporo już robiłam. Teraz poszłam trochę bardziej w tematy polityczne, bo w 'Onet Rano' spotykam się głównie z politykami. I to jest coś, o czym marzyłam chyba. Bardziej publicystyka, bardziej polityka. Może to jest taki kierunek, który chciałabym rozwijać" - powiedziała dziennikarka.

Agnieszka Woźniak-Starak czuje się spełniona zawodowo. Wie też, że na jej miejsce czeka wiele innych utalentowanych osób, którym też trzeba dać szansę. "Tak się czuję dosyć spełniona, muszę przyznać, telewizyjnie, więc ja już bardziej myślałam o emeryturze niż o marzeniach. Myślę, że jest tyle nowych, świetnych osób i też potrzeba nowych twarzy. To jest jakieś takie nieuniknione, a ja jestem zdania, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Nie warto czekać na ten moment, kiedy już nie będzie innego wyjścia. Więc ja chętnie ustąpię miejsca" - stwierdziła prowadząca "Mam Talent!".

