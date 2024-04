Teść Agnieszki Woźniak-Starak jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jerzy Starak zgromadził MILIARDY

Magazyn "Forbes" przygotował najdłuższą w historii listę najbogatszych osób na świecie. Otwiera ją Bernard Arnault, czyli szef francuskiej firmy z branży dóbr luksusowych LVMH. Ale mamy tam również Elona Muska, Marka Zuckerberga czy Jeffa Bezosa. Co ciekawe, nie zabrakło też Polaków. Na liście, liczącej 2781 osób, pojawiło się ośmiu z nich. Michał Sołowow, inwestor giełdowy i właściciel m.in. Barlinek, zajął 398. miejsce - jego majątek wyceniono na 6,8 mld dolarów. Dalej mamy Tomasza Biernackiego, założyciela i współwłaściciela sieci Dino Polska - zajął 548. miejsce z majątkiem wycenionym na 5 miliardów dolarów. Trzecie miejsce wśród Polaków zajął Jerzy Starak. Znalazł się on na 697. miejscu całej listy - jego majątek wyceniono na 4,4 mld dolarów. To teść znanej prezenterki telewizyjnej, Agnieszki Woźniak-Starak. Biznesmen znany jest przede wszystkim ze względu na działalność w biznesie farmaceutycznym - głównie w Polfie i Polpharmie, jednym z większych producentów leków w naszej części Europy, lecz na jego fortunę składają się również udziały Herbapolu Lublin i Zakładów Tłuszczowych Kruszwica. Kto jeszcze znalazł się na liście "Forbesa"? Czytajcie niżej.

Magazyn "Forbes": Oto najbogatsi ludzie na świecie. Są także Polacy

Na liście "Forbesa" pojawił się także Zygmunt Solorz, założyciel telewizji Polsat. Jego majątek wyceniono na 2,1 mld dolarów - tym samym zajął on 1545. miejsce. Tuż za nim, na miejscu 1546., znalazł się Paweł Marchewka, projektant gier. Jego majątek wyceniono na taką samą kwotę, jak majątek Solorza. Jedyna Polka w rankingu to Dominika Kulczyk, która zajęła 1623. miejsce z majątkiem wartym 2 mld dolarów. Kolejna osoba to Zbigniew Juroszek, założyciel Atal SA, który uplasował się na 1764. pozycji z majątkiem wycenionym na 1,8 mld dolarów. Ostatni z ośmiu Polaków to Sebastian Kulczyk. Brat Dominiki Kulczyk ma majątek warty 1,6 mld dolarów i zajął 2028. miejsce w rankingu magazynu "Forbes".

Zobacz galerię zdjęć: Teść Agnieszki Woźniak-Starak jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jerzy Starak zgromadził MILIARDY