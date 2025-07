Kolejna gwiazda odchodzi z TVN? Stacja się sypie!

Anna Dec przez lata budowała swoją pozycję jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych pogodynek w TVN. Jej profesjonalizm, charyzma i serdeczność zjednały jej sympatię widzów. Teraz jednak, jak donoszą źródła branżowe (Wirtualne Media), jej przygoda z TVN dobiega końca. Dec ma zakończyć współpracę ze stacją już z końcem sierpnia. To kolejna osoba z wieloletnim stażem, która opuszcza szeregi tej grupy medialnej.

Zobacz też: Rozebrana Ada Fijał skradła show na pokazie MMC. Nawet Joanna Racewicz cała na biało i chabrowa Grażyna Szapołowska nie dały jej rady!

Koniec Anny Dec w TVN. Stacja będzie mieć problemy

Kariera Anny Dec w TVN rozpoczęła się w 2013 roku. Początkowo pracowała w zespole online "Faktów", a następnie przeszła do prognoz pogody. Jej debiut w roli pogodynki miał miejsce w programie "Wstajesz i wakacje", gdzie relacjonowała pogodę z Wysokiego Mazowieckiego. Z czasem zdobyła uznanie nie tylko wśród widzów, ale i branży - w 2014 roku wygrała prestiżowy międzynarodowy konkurs pogodowy Wettergipfel, co znacząco wzmocniło jej pozycję w telewizji.

Anna była również gospodynią wielu programów tematycznych, takich jak "Magazyn żeglarski" czy "Skarby z szafy", a także regularnie pojawiała się w "Dzień Dobry TVN" i w wieczornych prognozach pogody po głównym wydaniu "Faktów". Była jedną z czołowych postaci związanych z pogodą w TVN.

Zobacz też: Gwiazda TVN-u ukrywała chorobę. Gdy walczyła o zdrowie, wylał się na nią hejt

Informacja o jej odejściu nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez stację ani przez samą zainteresowaną, jednak nie jest to odosobniony przypadek. W ostatnich miesiącach z TVN pożegnało się wiele znanych nazwisk. W czerwcu Agnieszka Woźniak-Starak ogłosiła zakończenie współpracy po 12 latach, tłumacząc to potrzebą zawodowej zmiany. Jeszcze wcześniej widzowie pożegnali Krzysztofa Górlickiego - prezentera TVN24, który spędził w redakcji 20 lat. Do konkurencji - a konkretnie do Telewizji Polskiej - przeniosła się również Gabi Drzewiecka.

Zobacz też: Anna Dec urodziła! Pochwaliła się pierwszymi zdjęciami

Zobacz naszą galerię: Kolejna gwiazda odchodzi z TVN? Stacja się sypie!

Sonda Jaka pogoda jest najlepsza? Dużo śniegu i mróz Lato i słońce Jesień i liście na drogach Inna