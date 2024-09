Vanessa Aleksander, chociaż ma dopiero 28 lat to już jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek. Gwiazda uznanie zyskała m.in. dzięki serialowi "Krucjata", jednak to produkcja "Wojennych dziewczyn" sprawiła, że poznała ją cała Polska.

Zobacz też: Szok! Komu Rafał Mroczek kibicuje w Tańcu z gwiazdami? To nie jest dziewczyna!

Aktualnie Vanessę Aleksander można oglądać w 15. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Już w pierwszym odcinku na żywo dało się zauważyć, że na parkiecie radzi sobie wyśmienicie. 28-latka wraz z Michałem Bartkiewiczem zachwycili jury oraz publiczność.

Zobacz też: Niewiarygodne, co działo się za kulisami "Tańca z Gwiazdami"! Tego nie zobaczycie w TV

Okazuje się jednak, że przez udział w "Tańcu z Gwiazdami" Vanessa musiała zrezygnować z jednego projektu. Chciała wystąpić w show Polsatu i to właśnie na nim w pełni się skupić. Obecnie gwiazda stara się połączyć treningi oraz pracę w teatrze. Dzięki dobrze zorganizowanemu grafikowi świetnie jej to wychodzi.

"Faktycznie teraz ten czas jest bardzo intensywny. Na szczęście udało się zrobić tak, że na spektakle w trakcie trwania programu znalazłam wspaniałą dublurę. Film, który miałam realizować w trakcie programu, również mi się przesunął troszkę w czasie. Z pewnej rzeczy zrezygnowałam, to był też taki mój świadomy wybór, żeby móc się poświęcić tej przygodzie i żeby móc się w nią w pełni zaangażować, ale przede wszystkim w trosce o swoje zdrowie, bo myślę, że przez większość swojego dorosłego życia troszkę je zaniedbywałam. Bardzo lekkomyślnie podchodziłam do kwestii snu i regeneracji i odpowiedniego żywienia no i niestety to się odbiło na moim zdrowiu, więc teraz właśnie z taką pełną świadomością zdecydowałam się na to, żeby się w pełni sfokusować na tym i tylko na tym" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aktorka Vanessa Aleksander.