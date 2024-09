Szok! Komu Rafał Mroczek kibicuje w Tańcu z gwiazdami? To nie jest dziewczyna!

Niewiarygodne, co działo się za kulisami "Tańca z Gwiazdami"! Tego nie zobaczycie w TV

Rafał Mroczek postanowił ujawnić, na którą parę oddaje głosy w "Tańcu z gwiazdami". Wielbiciel pięknych kobiet, od niedawna mąż pięknej Magdaleny Czech, kibicuje w show... mężczyźnie! Gwiazdor "M jak miłość" poświęcił swojemu idolowi Instastory i nie ma żadnych wątpliwości: postawił na męskość.

Mroczek wskazał swojego ulubieńca w TzG

Od wczoraj fani "Tańca z gwiazdami" mają swoje święto. 15. edycja show ruszyła z "przytupem", a gwiazdy pokazały, jak sobie radzą na parkiecie. O dziwo, pierwszy odcinek programu pełen był pozytywnych ocen jurorów, raz padła nawet 40-ka. Trzeba przyznać, że mogliśmy oglądać bardzo ciekawe występy, wsród których wyróżniały się panie.

Vanessa Aleksander w 1 odcinku "Tańca z gwiazdami" wytańczyła ze swoim partnerem, Michałem Bartkiewiczem maksymalną ocenę, zachwycając także widownię. Tuż za nią uplasowała się Julia Żugaj, która dosłownie "pozamiatała" parkiet swoją energią. Filip Bobek zachwycił jurorów w dostojnym walcu, a Majka Jeżowska oszołomiła nie tylko tańcem, ale i zachowaniem.

"Dawaj trenerze"!

W roztańczonych emocjach pozostaje także Rafał Mroczek. Gwiazdor "M jak miłość" postanowił podzielić z fanami informacją, komu kibicuje w 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Okazuje się, że Mroczek postawił na sportowca. Na Instastory Rafała Mroczka pojawiły się zdjęcia tańca Piotra Świerczewskiego, piłkarza i trenera, który tańczy w parze nr 7 z Izabelą Skierską. W 1. odcinku show piłkarz zatańczył dostojnego walca, którym Mroczek był zachwycony! Gwiazdor "M jak miłość" wyraźnie zachęca do głosowania na piłkarza, który trenuje także reprezentację polskich artystów w piłce nożnej.

Dawaj trenerze @piotrswierczewski7! @reprezentacjartystowpolskich trzyma kciuki! @piotrswierczewski7 Para numer 7

Piotr Świerczewski jest byłym piłkarzem, a ostatnio uczestnikiem walk MMA. O swoich występach w "Tańcu z gwiazdami" mówi jasno, że od dawna miał na to ochotę.

- Bardzo chciałem wziąć udział w tym programie. To najpopularniejszy telewizyjny show. Pięknie ubrane, pięknie tańczące pary, a przy tym okazja dla widzów, żeby poznać bohaterów programu z prywatnej, ludzkiej strony. Przed występem danego uczestnika jest prezentowany filmik o jego życiu, o tym, kim jest na co dzień. I to też jest bardzo fajne, naturalne. Prawdziwe - wyznawał sportowiec w rozmowie z "Faktem".

Jak wsparcie Rafała Mroczka pomoże Świerczewskiemu w "Tańcu z gwiazdami" dopiero się okaże. No i na kogo przeniósłby swoje poparcie gwiazdor "M jak miłość", gdyby jego trener odpadł?

