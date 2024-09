Zepsuł Ci się samochód? Zamiast się martwić, weź pre-pensję!

Zepsute auto może się tu okazać prawdziwym dramatem. Nie tylko uziemia ciebie i twoich bliskich w domu, ale też wiąże się z dodatkowymi kosztami. Mechanik podliczył już koszty? W takim razie wiesz, że naprawa będzie cię kosztowała 1500 zł. Co zrobić, gdy konto świeci pustkami, a ty potrzebujesz pieniędzy na już? Jest na to sposób!

Pożycz pieniądze… od siebie

Nie lubisz pożyczek? Nic dziwnego. To one powodują, że wpadasz w spiralę zadłużenia. A co jeśli istniałaby możliwość zaciągnięcia pożyczki u samego siebie..? Jeśli możesz wypłacić zaliczkę na pensję, której jeszcze nie otrzymałeś, to świetnie. Korzystasz wtedy z najbezpieczniejszej opcji, bo z pieniędzy, które już wypracowałeś. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości – z pomocą przybywa pre-pensja!

Pre-pensja na naprawę auta

Mieszkasz na wsi, a najbliższe miasto znajduje się w odległości 50 km od twojego miejsca zamieszkania? Potrzebujesz auta – i to natychmiast. Jest ono potrzebne także, by móc przemieszczać się z punktu A do punktu B – do pracy, szkoły, na zakupy czy po to, by odwieźć syna na trening piłki nożnej, a córkę na zajęcia z tańca. Samochód to konieczność, zwłaszcza gdy któryś z członków rodziny zachoruje i trzeba zawieźć go do lekarza. Co zrobić, aby jak najszybciej wydostać auto z warsztatu? Możesz skorzystać z Pre-pensji. To nowy produkt finansowy od firmy Patento, dedykowany wyłącznie osobom, które otrzymują stałe wynagrodzenie. Działa na podobnych zasadach jak zaliczka na pensję. Rozwiązanie jest idealne dla tych wszystkich, którzy potrzebują środków pieniężnych „na teraz”, a wciąż oczekują na wypłatę.

Jak to działa?

Do wypłaty zostało jeszcze kilka dni, a ty nie możesz czekać? Pre-pensja pozwoli ci skorzystać z niewielkiej kwoty w razie nieprzewidzianego wydatku, a takim jest niewątpliwie awaria samochodu. Środki wypłacisz nawet na 10 dni przed wpłynięciem twojego wynagrodzenia na konto. Maksymalna wartość Pre-pensji stanowi do 30 proc. wartości twojej wypłaty. W ten sposób możesz wesprzeć domowy budżet i uporać się z naprawą auta, bez stresu i dodatkowych kosztów, w tym kosztów ukrytych. Wykorzystane środki zwrócisz po wypłacie. Aby potwierdzić wysokość i termin pensji, trzeba się zalogować do banku. Odbywa się to za pośrednictwem zewnętrznego zaufanego serwisu, do którego nikt sam nie może się zalogować.

To prostsze niż myślisz!

Do wyboru masz pakiet 200 zł przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO) równej 0 proc. Pozostałe pakiety (300 zł, 500 zł lub 1000 zł) możesz łączyć, jak tylko chcesz, aby uzyskać potrzebna kwotę (np. jeśli potrzebujesz 1500 zł na naprawę samochodu, możesz wybrać pakiety 500 zł i 1000 zł). Jeśli pożyczasz pieniądze na krótko, to zawsze RRSO jest wysokie. Jednak w przypadku Pre-pensji w wysokości 1000 zł, w praktyce oddasz tylko 1045 zł. (Odsetki wyniosą 0 proc., a prowizja 4,5 proc., co daje RRSO 192,71 proc. - jest wysokie, bo umowa jest tylko na 15 dni, ale i tak całkowity koszt pre-pensji w kwocie 1000 zł to 45zł)

Pre-pensja to wygodne i bezpieczne rozwiązanie w razie nagłych, nieprzewidzianych wydatków. Otrzymaną pre-pensję wykorzystujesz na naprawę samochodu i odzyskujesz wewnętrzny spokój. Znów masz kontrolę nad domowym budżetem, ty i twoja rodzina możecie czuć się bezpiecznie i nikt nie musi z niczego rezygnować. Brzmi dobrze, prawda?

Partnerem materiału jest Patento