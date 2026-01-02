Polska zmaga się z atakiem zimy, który powoduje poważne utrudnienia w transporcie kolejowym.

Akcja usuwania śniegu z drzew przy użyciu śmigłowca Black Hawk ma przywrócić ruch na uszkodzonej linii Działdowo-Olsztyn.

Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami, zwłaszcza w północnej Polsce, ze względu na intensywne opady śniegu i oblodzenia.

Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i gdzie jeszcze możesz napotkać problemy!

Kolejny atak zimy w Polsce. Intensywne opady śniegu na początku 2026 r.

Wszyscy mieszkańcy Polski muszą się przygotować na kolejny atak zimy, tym razem już w 2026 r. Minister Dariusz Klimczak poinformował o akcji usuwania śniegu z drzew przy użyciu policyjnego śmigłowca Black Hawk na linii nr 216 na trasie Działdowo-Olsztyn, która została wyłączona z ruchu z powodu uszkodzeń sieci trakcyjnej. Sytuacja jest dynamiczna, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

W piątek wieczorem, wraz z nadejściem prognozowanych opadów śniegu, PKP Intercity poinformowało o celowym spowolnieniu pociągów na odcinkach przebiegających przez tereny zalesione w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Zmniejszenie prędkości pociągów jest bezpośrednią konsekwencją obfitych opadów śniegu, które mogą prowadzić do łamania się gałęzi i drzew, które mogą lądować na torach, co z kolei stwarza realne zagrożenie dla kursujących składów. Pasażerowie muszą być przygotowani na wydłużenie czasu przejazdu, co może pokrzyżować plany podróżującym.

Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie na północy Polski, a także w województwach:

opolskim;

śląskim;

łódzki;

mazowieckim.

Członek zarządu PKP PLK, Michał Gil, zapewnił, że pomimo lokalnych problemów większość linii kolejowych w Polsce pozostaje przejezdna. Podkreślił, że punktualność pociągów, pomimo trudnych warunków, utrzymywała się na poziomie 91 proc. do godziny 15.30. Zaznaczył jednak, że mogą pojawiać się punktowe problemy, wynikające głównie z warunków pogodowych, usterek w torach lub awarii taboru.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju, a dla północnej Polski obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a pasażerowie proszeni są o śledzenie komunikatów przewoźników przed wyruszeniem w podróż.