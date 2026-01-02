Kolejny atak zimy w Polsce! Nawet pług nie dał rady. Służby przygotowują się na "trudną noc" [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
Michał Michalak
Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
PAP
2026-01-02 21:53

Noc z piątku na sobotę, 3 stycznia, w Polsce ma upłynąć pod hasłem kolejnego ataku zimy. Intensywne opady śniegu, które prognozuje IMGW, już w piątek przechodzą nad wybranymi regionami naszego kraju, w tym województwem warmińsko-mazurskim. Jeden z pługów pracujących pod Ostródą zepsuł się, odśnieżając drogi i trzeba go było odholować.

  • Polska zmaga się z atakiem zimy, który powoduje poważne utrudnienia w transporcie kolejowym.
  • Akcja usuwania śniegu z drzew przy użyciu śmigłowca Black Hawk ma przywrócić ruch na uszkodzonej linii Działdowo-Olsztyn.
  • Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i utrudnieniami, zwłaszcza w północnej Polsce, ze względu na intensywne opady śniegu i oblodzenia.
  • Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i gdzie jeszcze możesz napotkać problemy!

Kolejny atak zimy w Polsce. Intensywne opady śniegu na początku 2026 r.

Wszyscy mieszkańcy Polski muszą się przygotować na kolejny atak zimy, tym razem już w 2026 r. Minister Dariusz Klimczak poinformował o akcji usuwania śniegu z drzew przy użyciu policyjnego śmigłowca Black Hawk na linii nr 216 na trasie Działdowo-Olsztyn, która została wyłączona z ruchu z powodu uszkodzeń sieci trakcyjnej. Sytuacja jest dynamiczna, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

W piątek wieczorem, wraz z nadejściem prognozowanych opadów śniegu, PKP Intercity poinformowało o celowym spowolnieniu pociągów na odcinkach przebiegających przez tereny zalesione w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Zmniejszenie prędkości pociągów jest bezpośrednią konsekwencją obfitych opadów śniegu, które mogą prowadzić do łamania się gałęzi i drzew, które mogą lądować na torach, co z kolei stwarza realne zagrożenie dla kursujących składów. Pasażerowie muszą być przygotowani na wydłużenie czasu przejazdu, co może pokrzyżować plany podróżującym.

Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie na północy Polski, a także w województwach:

  • opolskim;
  • śląskim;
  • łódzki;
  • mazowieckim. 

Członek zarządu PKP PLK, Michał Gil, zapewnił, że pomimo lokalnych problemów większość linii kolejowych w Polsce pozostaje przejezdna. Podkreślił, że punktualność pociągów, pomimo trudnych warunków, utrzymywała się na poziomie 91 proc. do godziny 15.30. Zaznaczył jednak, że mogą pojawiać się punktowe problemy, wynikające głównie z warunków pogodowych, usterek w torach lub awarii taboru.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju, a dla północnej Polski obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a pasażerowie proszeni są o śledzenie komunikatów przewoźników przed wyruszeniem w podróż.

Potężny atak zimy w Polsce

Polecany artykuł:

Polski ochotnik, który walczył przeciwko Rosji, nie żyje! 28-letni Kacper Bass …
Super Express Google News
Kolejny atak zimy w Polsce na początku 2026 r. Intensywne opady śniegu na Warmii i Mazurach [ZDJĘCIA]
11 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZIMA
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OPADY ŚNIEGU
IMGW