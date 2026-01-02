Polski ochotnik, który walczył przeciwko Rosji, nie żyje! 28-letni Kacper Bass został ranny w obwodzie charkowskim

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-02 20:44

Nie żyje Kacper Bass, polski ochotnik, który walczył przeciwko Rosji podczas wojny na Ukrainie. 28-latek został ciężko ranny pod koniec grudnia w obwodzie charkowskim, gdy przebywał w bunkrze. Zmarł 31 grudnia, ale już po przewiezieniu do Polski, z powodu obrażeń. Nasz rodak był również znany pod pseudonimem "Francuz", jako że służył wcześniej w Legii Cudzoziemskiej.

Wojna w Ukrainie

i

Autor: Associated Press Wojna w Ukrainie
  • Polski ochotnik, Kacper „Francuz” Bass, zginął na służbie na Ukrainie po ciężkich obrażeniach.
  • Otrzymał dwa ukraińskie odznaczenia za męstwo, a inni żołnierze wspominają go jako nieustraszonego.
  • Poznaj historię 28-latka, który szukał adrenaliny i walki, a także dowiedz się, co o jego poświęceniu mówią towarzysze broni.

Wojna na Ukrainie. Nie żyje polski ochotnik. Kacper Bass miał 28 lat

Dwa ukraińskie odznaczenia: państwowe "Za męstwo" i wojskowy Krzyż "Za odwagę" otrzymał podczas wojny na Ukrainie polski ochotnik, który zmarł 31 grudnia - informuje Onet. Kacper "Francuz" Bass walczył przeciwko Rosji od października 2022 r., ale pod koniec grudnia ub.r. został ciężko ranny, przebywając w bunkrze w obwodzie charkowskim. 

28-latek został przewieziony do jednego z polskich szpitali, ale obrażenia: skóry, płuc i nerek okazały się zbyt poważne. 

Za to, co zrobił "Francuz", powinien otrzymać medal "Bohatera Ukrainy" (najwyższe odznaczenie państwowe na Ukrainie) — powiedział Onetowi inny z polskich ochotników o pseudonimie "Hagrid".

Inni żołnierze, którzy razem z Polakiem brali udział w wojnie przeciwko Rosji, wspominają go jako nieustraszonego. Przez całą karierę Bass został wielokrotnie ranny, ale lekarze wyciągnęli z jego ciała łącznie 27 różnych odłamków. Ksywki "Francuz" 28-latek dorobił się, służąc w Legii Cudzoziemskiej.

Byłem dwa razy po cztery miesiące w Gujanie Francuskiej, ale tam nie ma walki. Ogólnie było fajnie, robiliśmy patrole, chodziliśmy po dżungli, ale wciąż żadnej adrenaliny, żadnego strzelania. To nie było to, czego szukałem — powiedział w wywiadzie, jakiego udzielił do książki "Psy na ruskich. Polacy walczący z Rosją w Ukrainie" autorstwa Marcina Wyrwała.

Wojna w Ukrainie oczami jasnowidza Jackowskiego. Czy jest szansa na pokój?

Polecany artykuł:

Ranny w Szwajcarii Polak pod opieką rodziny i lekarzy. Większość poszkodowanych…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJNA NA UKRAINIE
POLSKI ŻOŁNIERZ