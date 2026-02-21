Książę Harry naprawdę to zrobił! Chodzi o Kate i Williama. Jednoznaczna odpowiedz

Książę Harry próbował wysłać mediatora do pałacu i pogodzić się z bratem, ale książę William odmówił

Książę Harry i Meghan Markle od lat są skonfliktowani z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Ale jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, Harry próbował pogodzić się z bratem i nie spotkało się to z życzliwym przyjęciem ze strony księcia Williama. Opowiedział o tym w wywiadzie dla „Us Weekly Tuesday” pisarz Omid Scobie, uważany za kogoś w rodzaju rzecznika prasowego i obrońcy Meghan i jej męża. „Rozmawiałem z osobami bardzo bliskimi Harry'emu i jedną z rzeczy, które mi powiedziano, było to, że Harry skontaktował się z mediatorem, swego rodzaju wspólnym znajomym jego i brata, mając nadzieję, że pozwoli to na dialog, być może w obecności kogoś lub za czyimś pośrednictwem” – powiedział Scobie. Ale jak dodaje, rozmowa między braćmi „nie doszła do skutku”. „Nie zostało to w żaden sposób zaakceptowane i z tego, co widzę teraz, wygląda na to, że ten mur wciąż jest. Dopóki nastawienie po obu stronach się nie zmieni, nigdy nie znajdziemy rozwiązania” – dodał.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony w 2021 roku sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem były jeszcze m.in. kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

Sonda Czy uważasz, że książę Harry się kompromituje? Tak Nie Nie mam zdania

👑 Buckingham Palace considered making Prince Harry the governor-general of Canada to keep him and Meghan in the royal fold, a new biography has claimed.Find out more ⬇️https://t.co/dNFYpSvGUR pic.twitter.com/P9Rd2foBxE— Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) February 19, 2026

QUIZ. Ilu lat dożyli ci sławni ludzie? Jeśli nie wiesz, możesz być w szoku! Pytanie 1 z 10 Ile lat miał Pablo Picasso, gdy zmarł? 35 66 92 Następne pytanie