Uczestnik "Idola" usłyszał zarzut zabójstwa! Zapewniał, że kocha żonę

Mąż nauczycielki z Ohio, która zginęła od strzału w głowę we własnym domu, został oskarżony o jej zabójstwo. 39-letni Caleb Flynn, uczestnik programu "American Idol", usłyszał zarzut morderstwa w związku ze śmiercią swojej żony Ashley Flynn. Według śledczych mężczyzna miał zastrzelić kobietę, a następnie upozorować włamanie. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tipp City w stanie Ohio. Służby zostały wezwane do domu małżeństwa po zgłoszeniu o włamaniu. Z zapisu rozmów z dyspozytorem pogotowia wynika, że ktoś z wnętrza budynku zadzwonił pod numer 911 i poinformował, że kobieta została postrzelona w głowę. W chwili przyjazdu ratowników Ashley nie dawała oznak życia.

Z dokumentów sądowych wynika, że śledczy uznali wersję o włamaniu za niewiarygodną

Początkowo sprawa była traktowana jako możliwa napaść na dom. Według relacji przekazanych mediom, w chwili zdarzenia w budynku przebywali jedynie Ashley, Caleb oraz ich dwoje dzieci. Dzieci miały spać w swoich pokojach. Zgłaszający informował również, że drzwi garażu były otwarte. Z dokumentów sądowych wynika jednak, że śledczy uznali wersję o włamaniu za niewiarygodną. Prokuratura twierdzi, że Caleb Flynn zastrzelił żonę z pistoletu kalibru 9 mm, a następnie upozorował miejsce zdarzenia, by wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Oprócz zarzutu morderstwa postawiono mu dwa zarzuty ciężkiego uszkodzenia ciała z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz dwa zarzuty manipulowania dowodami.

"Kocham Boga. Kocham moją żonę ponad wszystko. Jest prześliczna… Kocham ją"

Mężczyzna został osadzony w więzieniu hrabstwa Miami w czwartek po południu. W piątek rano stanął przed sądem i nie przyznał się do winy. Sędzia ustalił kaucję na poziomie 2 milionów dolarów. Wstępne posiedzenie sądu wyznaczono na 26 lutego. Szef policji w Tipp City Greg Adkins podkreślił wcześniej, że zdarzenie miało charakter odosobniony i nie ma informacji wskazujących na zagrożenie dla mieszkańców. Śledztwo wciąż trwa, a wyniki sekcji zwłok nie zostały jeszcze opublikowane. Sprawa odbiła się szerokim echem również dlatego, że Caleb Flynn przed laty wystąpił w programie „American Idol”. W jednym z archiwalnych nagrań mówił o swojej miłości do żony i rodziny: „Kocham Boga. Kocham moją żonę ponad wszystko. Jest prześliczna… Kocham ją” – powiedział Caleb Flynn. „Ale, wiecie, jestem po prostu normalnym człowiekiem, który kocha śpiewać ponad wszystko na świecie”. Teraz to właśnie on jest oskarżony o jej zabójstwo.

Ashley Flynn (37) was killed in her own home on Monday morning. Her husband and children were left unharmed. Caleb Flynn (39) called 911 to tell them that his wife was shot by an intruder. He made up a very elaborate story. The husband has just been charged with murder in… pic.twitter.com/ha1CX569Bx— Rose (@901Lulu) February 20, 2026

