Uczestnik "Idola" usłyszał zarzut zabójstwa! Zapewniał, że kocha żonę

Uczestnik słynnego show "American Idol" usłyszał zarzut zabójstwa. Zdaniem śledczych zabił żonę
Mąż nauczycielki z Ohio, która zginęła od strzału w głowę we własnym domu, został oskarżony o jej zabójstwo. 39-letni Caleb Flynn, uczestnik programu "American Idol", usłyszał zarzut morderstwa w związku ze śmiercią swojej żony Ashley Flynn. Według śledczych mężczyzna miał zastrzelić kobietę, a następnie upozorować włamanie. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Tipp City w stanie Ohio. Służby zostały wezwane do domu małżeństwa po zgłoszeniu o włamaniu. Z zapisu rozmów z dyspozytorem pogotowia wynika, że ktoś z wnętrza budynku zadzwonił pod numer 911 i poinformował, że kobieta została postrzelona w głowę. W chwili przyjazdu ratowników Ashley nie dawała oznak życia.
Z dokumentów sądowych wynika, że śledczy uznali wersję o włamaniu za niewiarygodną
Początkowo sprawa była traktowana jako możliwa napaść na dom. Według relacji przekazanych mediom, w chwili zdarzenia w budynku przebywali jedynie Ashley, Caleb oraz ich dwoje dzieci. Dzieci miały spać w swoich pokojach. Zgłaszający informował również, że drzwi garażu były otwarte. Z dokumentów sądowych wynika jednak, że śledczy uznali wersję o włamaniu za niewiarygodną. Prokuratura twierdzi, że Caleb Flynn zastrzelił żonę z pistoletu kalibru 9 mm, a następnie upozorował miejsce zdarzenia, by wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Oprócz zarzutu morderstwa postawiono mu dwa zarzuty ciężkiego uszkodzenia ciała z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz dwa zarzuty manipulowania dowodami.
"Kocham Boga. Kocham moją żonę ponad wszystko. Jest prześliczna… Kocham ją"
Mężczyzna został osadzony w więzieniu hrabstwa Miami w czwartek po południu. W piątek rano stanął przed sądem i nie przyznał się do winy. Sędzia ustalił kaucję na poziomie 2 milionów dolarów. Wstępne posiedzenie sądu wyznaczono na 26 lutego. Szef policji w Tipp City Greg Adkins podkreślił wcześniej, że zdarzenie miało charakter odosobniony i nie ma informacji wskazujących na zagrożenie dla mieszkańców. Śledztwo wciąż trwa, a wyniki sekcji zwłok nie zostały jeszcze opublikowane. Sprawa odbiła się szerokim echem również dlatego, że Caleb Flynn przed laty wystąpił w programie „American Idol”. W jednym z archiwalnych nagrań mówił o swojej miłości do żony i rodziny: „Kocham Boga. Kocham moją żonę ponad wszystko. Jest prześliczna… Kocham ją” – powiedział Caleb Flynn. „Ale, wiecie, jestem po prostu normalnym człowiekiem, który kocha śpiewać ponad wszystko na świecie”. Teraz to właśnie on jest oskarżony o jej zabójstwo.