Co zrobiłaby Agata Rubik, gdyby jej córki spotykały się z bogatym starszym mężczyzną? Jej odpowiedz zaskakuje

Jak Agata Rubik zareagowałaby na związek córek z dużo starszymi partnerami?

Influencerska kariera Agaty Rubik kwitnie. Odkąd razem z mężem i córkami przeprowadzili się na Florydę, do Miami, była modelka ma czas na to, by działać w mediach społecznościowych. To właśnie za ich pośrednictwem relacjonuje swoje życie rodzinne. Odpowiada też na regularnie zadawane jej przez fanów pytania. Czasem pojawiają się wśród nich i te bardziej kontrowersyjne...

O takie pokusiła się ostatnio jedna z fanek Agaty. Zadała jej pytanie o to, jak influencerka zachowałaby się, gdyby w przyszłości jej córki spotykają się ze starszym bogatym mężczyzną. Jak na perspektywę posiadania za zięcia wiekowego milionera zareagowała 37-latka? Nie zostawiła tego pytania bez odpowiedzi!

Jeżeli byłaby to dobra osoba, a córki byłyby z nim szczęśliwe, to czemu nie? – stwierdziła Agata.

Nie było to jedyne pytanie o przyszłość córek, na które odpowiedziała była modelka. Kolejne dotyczyło kariery zawodowej jej dzieci. Jak się okazuje, Agata nie miałaby też nic przeciwko, gdyby jej córki zostały influencerkami i nie pracowały w wyuczonych zawodach.

Związek Agaty Paskudzkiej z Piotrem Rubikiem

Przypomnijmy, że Agata sama jest w związku z dużą różnicą wieku. Od początku jej relacji z Piotrem Rubikiem (55 l.) wywołuje ona duże zainteresowanie. Para poznała się w 2005 roku podczas wyborów Miss Polonia. Agata biorąca udział w konkursie szybko nawiązała relację z kompozytorem, który przygotowywał oprawę muzyczną finału wydarzenia. Gdy para powiedziała sobie sakramentalne "tak" Piotr miał 40 lat - Agata jedynie 22 lata. Różnica wieku od początku stanowił punkt zaczepienia dla krytyków. Wiele osób nie wróżyło parze happy endu, a jednak związek Rubików wciąż trwa. W czerwcu 2023 małżonkowie świętowali 15. rocznicę ślubu.

