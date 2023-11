Agata Rubik trafiła na ostry dyżur w Stanach Zjednoczonych! Szpital wystawił jej rachunek!

Kożuchowska i Klynstra kiedyś byli parą, dziś nie wracają do tamtych czasów. Wygadała się Nosowska

Niedawno Piotr i Agata Rubikowie podjęli bardzo ważną decyzję. Małżeństwo postanowiło całkowicie odmienić swoją rzeczywistość i przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Całą rodzina wyemigrowała do Miami, gdzie córki pary będą kontynuowały naukę, a rodzice spróbują rozkręcić swoje kariery za oceanem. Na co dzień influencerka relacjonuje swoje życie w Stanach Zjednoczonych w mediach społecznościowych. Ostatnio trafiła na ostry dyżur bowiem miała problemy z oczami. Teraz szpital wystawił jej rachunek! Poznajcie kwotę!

Agata Rubik trafiła na ostry dyżur. Szpital wystawił jej rachunek

Niedawno Agata Rubik miała problemy z oczami. Musiała trafić na amerykański SOR. W Stanach taka wizyta jest płatna. Teraz żona kompozytora poznała kwotę, jaką będzie musiała zapłacić. Jak sama przyznaje, obawiała się zdecydowanie wyższej kwoty. Ostatecznie jej rachunek opiewał na kwotę 200 dolarów.

- Straszyliście mnie, ale nie jest tak źle, jakby być mogło - podsumowała w social mediach.

