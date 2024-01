Agata Rubik rozwiewa wątpliwości. Odpowiada na zarzut o wyjeździe do Miami. Jednak był kochanek?

Agata Rubik (37 l.) to żona polskiego kompozytora Piotra Rubika. W 2023 roku podjęli decyzję o wyprowadzce do amerykańskiego Miami. Co rusz Agata robi też Q&A dla swoich fanów. W ostatnim zdradziła, czy faktycznie Piotr Rubik wywiózł ją do USA, bo miała kochanka.