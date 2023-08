Agata Rubik ma dosyć amerykańskich fachowców! "Dopiero puściły mi nerwy"

Agata Rubik remontuje mieszkanie w Stanach Zjednoczonych!

Pod koniec lipca Piotr i Agata Rubikowie postanowili zmienić swoje całe życie i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Do życia wybrali piękną Florydę. Nawet niedawno Rubikowie odebrali prawo jazdy ze stanu Floryda! Jak się okazuje, życie Piotra i jego pięknej małżonki w Stanach Zjednoczonych nie jest usłane do końca różami.

Agata Rubik chętnie pokazuje swoje życie na Instagramie, szczególnie te w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, ma ona ogromny problem z amerykańskimi… fachowcami. Kilka dni temu Agata pokazała, jak składa z córkami meble. Opisała też sytuację, że dalej prace remontowe nie są wykonane i czeka na finisz. Niestety, jeden z fachowców nie spisał się, bo przy montowaniu kabla do telewizora, narobił poważny bałagan.

Agata Rubik i jej starcie z amerykańskim fachowcem

Agata nawet w „Power Couple” pokazała, że jest raczej osobą spokojną. W Stanach Zjednoczonych jednak nie wytrzymała. - Dopiero dzisiaj serio puściły mi nerwy. Rano przyszedł majster, wyjął maszynkę do polerowania i zaczął bez żadnego zabezpieczenia mieszkania polerować ścianę. W jednej chwili zrobiło się sino od pyłu. Na szczęście byłam w domu i kazałam mu przestać. Dopiero teraz jako tako ogarnęłam pył, a on kończył robotę ręcznie. Pewnie dlatego, nawet gdy farba przeschnie, na ścianie pozostanie ślad… - opowiedziała zdenerwowana Agata Rubik.

Wątpi też w profesjonalizm amerykańskich fachowców. - Profesjonalizm większości tutejszych pracowników budowlanych pozostawia wiele do życzenia – dodała Agata Rubik.