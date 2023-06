Spadliśmy z krzeseł, gdy zobaczyliśmy mamę Agaty Rubik! Zapozowała w bikini. Ależ ona ma figurę! [ZDJĘCIA]

Życie go sponiewierało

Wiktoria Gąsiewska może być dumna z ukochanego. Właśnie dotarły do nas radosne wieści o gwiazdorze "Barw szczęścia"

Lubicie go?

Piękna blondynka koło Zdrójkowskiego. Czy to ona zastąpiła Wiktorię Gąsiewską?

Agata Rubik na stałe do polskiego show-biznesu weszła po tym, jak jej mężem został popularny polski kompozytor, Piotr Rubik. Para na ślubnym kobiercu stanęła w 2008 roku. Ich małżeństwo przez lata wzbudzało sensację, ze względu na różnicę wieku pomiędzy nimi. Dzieli ich bowiem 18 lat. Agata Rubik prężnie działa w swoich mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją 180 tysięcy użytkowników. Ostatnio zareklamowała na nich preparat z filtrem. Do reklamy zaangażowała swoje córki i mamę. To właśnie figura Pani Joanny skradła całe show! Fani byli w szoku!

Agata Rubik pokazała mamę! Ależ ona ma figurę

Agata Rubik na Instagramie zareklamowała produkt z filtrem. Na zdjęciu możemy zobaczyć jaki Agata wraz z córkami i mamą spędzają czas przy basenie! Uwagę fanów zwróciła figura mamy, Joanny Paskudzkiej.

- Mama wygląda jak siostra bliźniaczka, w pierwszej chwili pomyliłam - pisze jedna z fanek.

Zdjęcie skomentował sam Piotr Rubik, który był autorem tego zdjęcia!

- Rzadko, bo rzadko, ale czasem mi wyjdzie piękne zdjęcie - dodał kompozytor.

A Wy, stosujecie produkty z filtrem podczas lata?

Zobacz poniższą galerię: Taką furą jeździli Piotr i Agata Rubik

Halina Kowalska ma długi. Komornik puka do jej drzwi w Skolimowie: Błagam o pomoc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.