Po 5 miesiącach w USA Piotr Rubik już zapomniał języka polskiego? Agata Rubik potwierdza

Od czasu przeprowadzki do Miami Piotr Rubik znacznie częściej posługuje się językiem angielskim, niż polszczyzną. Zwłaszcza w InstaStories stawia na ten uniwersalny język. Po angielsku opisuje relacje, w tym języku często się nagrywa. Również niektóre posty publikuje po angielsku, lub w dwóch wersjach - polskiej i angielskiej. Tę tendencję zauważyli internauci, a jeden z nich zapytał wprost żonę kompozytora Agatę o tę sytuację, podczas zorganizowanej przez nią sesji pytań i odpowiedzi. "A Piotr po pięciu miesiącach emigracji zapomniał języka polskiego?" - padło pytanie.

Agata Rubik potwierdza: "Zapomniał już w samolocie"

Agata Rubik obróciła wszystko w żart, wręcz zaczęła sobie dworować z męża. Nie zamierzała zaprzeczać faktom, dodała nawet, że Piotr Rubik "zapomniał już w samolocie" do Stanów, jak się mówi po polsku. Potem nagrała go przy posiłku, podczas którego kompozytor udawał, że absolutnie nie rozumie, o co chodzi żonie. Ze zdumioną miną i rozłożywszy ręce, zapytał jedynie "Que?". Tak sobie śmieszkowali wraz z obserwatorami.

Para najwyraźniej nie zamierza tracić kontaktu z polskimi fanami. Bardzo chętnie udzielają się na Instagramie. Agata relacjonuje życie prywatne oraz obserwacje z amerykańskich ulic i instytucji. Piotr chętnie dzieli się efektami swojej pracy, zdjęciami z koncertów, a także nagrywa filmiki szkoleniowe.

