"Wszyscy na drodze to debile”! Piotr Rubik ostro skrytykował kierowców w USA

Piotr Rubik krytykuje kierowcach w USA

We ostatni wtorek małżeństwo podzieliło się z fanami opinią na temat amerykańskich kierowcach. Delikatnie mówiąc, nie jest ona najlepsza. Na Instagramie Agaty Rubik pojawił się live, w którym influencerka – pędząc autostradą – opowiada o życiu za oceanem i planach rodziny na najbliższy czas. W którymś momencie podróży para minęła na autostradzie wypadek. W tym momencie do Piotr Rubik nie wytrzymał… Dyrygent w dosadnych słowach podsumował umiejętności amerykańskich kierowców. Jak się okazuje, wg Rubika pozostawiają one wiele do życzenia.

Jeżdżą jak idioci! Jakby przyjechali do Europy, to by się nauczyli. Wszyscy na drodze to debile. Trzeba mieć oczy dookoła głowy – podsumował Rubik.

Na reakcję fanów oglądających live’a nie trzeba było długo czekać. Jak się okazało, mieli oni nieco inne zdanie, niż narzekający muzyk, przez co zaczął się on tłumaczyć.

Nie wszyscy to debile, tylko ci, co jeżdżą jak debile – stwierdził.

Co ciekawe, tym razem Rubikowie zdecydowali się nie zapisywać relacji na żywo na Instagramie…

Zobacz też naszą galerie: Maja Bohosiewicz drwi z internautów?! W tle Piotr Rubik i jej siostra, Sonia