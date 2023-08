Amerykański sen Rubików. Agata Rubik pokazała, jak mieszka w USA. Widok z okna zapiera dech w piersiach

Nie do wiary, co zrobiła Edyta Górniak na koncercie dla wojska. Ludzie mieli łzy w oczach! A jak wyglądała! ZDJĘCIA

Amerykański sen Rubików. Nieziemski widok z okna

Niedawno Piotr i Agata Rubikowie podjęli bardzo ważną decyzję. Małżeństwo postanowiło całkowicie odmienić swoją rzeczywistość i przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Całą rodzina wyemigrowała do Miami, gdzie córki pary będą kontynuowały naukę, a rodzice spróbują rozkręcić swoje kariery za oceanem. Agata Rubik skrupulatnie relacjonowała całą przeprowadzkę oraz problemy i wyzwania, jakie niosła ona ze sobą. W najnowszej relacji na Instagramie pokazała widok z okna. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Dużo zieleni i bliskość natury wyglądają obłędnie. - Z rana dużo osób biega po parku. Ja na razie nie mam na to siły, ale już niedługo dołączę do nich - wspomniała Agata Rubik. Podoba Wam się taki widok z okna?

i Autor: Agata Rubik/Instagram Agata Rubik

