Elżbieta Romanowska wbiła się w taką kieckę, że od razu wygląda na kilkadziesiąt kilo szczuplejszą. Hit! Zobaczcie zdjęcia

Elżbieta Romanowska to bardzo atrakcyjna kobieta. Wymyka się jednak kanonom piękna - jest bowiem bardzo wysoka, ma 180 cm wzrostu i nie ma figury modelki, przez co trudniej jest jej się dobrze ubrać. Jest jednak świadoma swoich atutów, a są to długie zgrabne nogi, talia i kształtny dekolt. Aktorka zna też kilka trików i wie, jak się ubrać, by wysmuklić się i zakryć to, czego nie chciałaby pokazywać. Jej stylizacje to świetny przykład mody plus size.

Jak się nosić w rozmiarze plus size? Elżbieta Romanowska to wie!

Na festiwalu w Mrągowie Elżbieta Romanowska pojawiła się w czerwonej sukience o kopertowym kroju. I wyglądała rewelacyjnie! Kopertowy krój sukienki czy bluzki bardzo pomaga sylwetce - jest wręcz stworzony dla pań o pełniejszych kształtach, z dużym biustem. Wiązanie w talii wysmukla ją i dodaje kobiecości. Bardzo często kopertowe sukienki mają rozkloszowany dół, który dobrze zakrywa masywniejsze uda i biodra. A w dodatku kopertowy krój dodaje stylizacji niewymuszonej elegancji.

Elżbieta Romanowska często sięga po takie właśnie sukienki i kombinezony. Lubi też asymetryczne doły, które gustownie odsłaniają jedną nogę. Nie stroni od oversizowcyh marynarek. Należy pamiętać, że gdy zakładamy spodnie lub marynarkę, a chcemy wyglądać smukło, należy odsłonić najszczuplejsza miejsca - czyli kostki w przypadku spodni i nadgarstki w przypadku bluzki czy marynarki.

Zobaczcie w naszej galerii, jak nosi się Elżbieta Romanowska.