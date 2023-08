Po rozstaniu Marcina Hakiela z Dominiką, do akcji wkracza Kasia Cichopek. Co za zwrot akcji, tego nikt się nie spodziewał!

Elżbieta Romanowska przejęła program "Nasz nowy dom" po Katarzynie Dowbor, której stacja Polsat, rękami Edwarda Miszczaka, podziękowała za ostatnie dziesięć lat pracy przy tym formacie. Z racji tego, że fani uwielbiali dziennikarkę, aktorka nie ma łatwego startu. Ale Miszczak zapewnia, że sprawdzi się w swojej roli. Romanowska opowiadała już nawet w mediach, że podczas kręcenia pierwszego odcinka zalała się łzami, takie to były dla niej emocje. A skoro jej nazwisko jest teraz na pierwszych stronach gazet i serwisów plotkarskich, to ludzie jeszcze bardziej niż do tej pory interesują się także życiem prywatnym Romanowskiej. O nim zaś Ela niewiele mówi. Okazuje się, że od lat ukrywa na przykład swojego partnera, z którym jest zaręczona. Kim jest narzeczony Eli Romanowskiej? To, co dzieje się wokół tego mężczyzny, to prawdziwy szok.

Ela Romanowska od lat ukrywa swojego partnera. Kim jest jej narzeczony? Toż to szok!

Osób tak zawziętych, jak Ela Romanowska, w polskim show-biznesie zdecydowanie jest bardzo mało. To szok, jak aktorka uważa, gdy wrzuca jakieś prywatne zdjęcia do mediów społecznościowych. Pokazuje co najwyżej skrawek twarzy narzeczonego, albo mężczyzna staje po prostu bokiem. Nie wiadomo, kim jest, ani czym się zajmuje. Podejście Romanowskiej jest znacznie inne od tego, które kultywuje wielu innych celebrytów, czyli pokazywania przed kamerami wszystkiego. Czy to się zmieni? Nie wiadomo. Jeszcze niedawno Elżbieta mówiła w tym temacie w bardzo stanowczy sposób.

- Co do pokazywania partnera – oboje nie mamy takiej potrzeby. Kto go ma znać (bliscy mi ludzie), ten go zna (może kiedyś to się zmieni) - wyznała Ela Romanowska na Instagramie. W Walentynki 2021 roku pochwaliła się, że jej partner się oświadczył. Przyjęła zaręczyny. Czy planuje ślub? Dziennikarze Plejady zapytali aktorkę, czy marzy o sukni ślubnej. - Gdyby mi się chyba bardzo marzyła, to bym też to marzenie spełniła, tym bardziej że jesteśmy zaręczeni. Natomiast myślę, że wszystko w swoim czasie – stwierdziła Romanowska.

