Kevin i Roksana Węgiel przyspieszają ślub!

Wbrew pierwotnym planom, które zakładały zamążpójście pod koniec roku, zakochana para nie chce dłużej czekać. Jak udało nam się dowiedzieć to Kevin Mglej, o osiem lat starszy od Roksany Węgiel producent muzyczny, ma nalegać na przyspieszenie ceremonii. "Kevin podejmuje większość decyzji dotyczących ich życia i tu nie jest inaczej. Nie chce czekać do końca roku, jak pierwotnie zakładali - woli poślubić Roksanę najlepiej już wiosną!

"Zakochana para, która wzbudza ogromne emocje w show-biznesie, zaręczyła się prawie rok temu.

"Zrobił mi strasznego "pranka" (z ang. żart - przyp. red.). To odbywało się w lesie, tylko w pięknym domku, cudownie zaaranżowanym. Wnętrze było bardzo artystyczne. W środku były rzeźby, było pięknie, romantycznie. To był cudowny moment. Ale "sprankował" mnie naprawdę mocno" - wspominała zachwycona Węgiel w RMF FM.

Wokalistka często podkreślała też w wywiadach, że religia jest ważnym elementem ich życia i nie wyobrażają sobie innego ślubu, niż kościelny. Widocznie Kevin uznał, że dalsze życie "na kocią łapę" z oblubienicą nie wchodzi w grę, bo postanowił o kilka miesięcy skrócić oczekiwanie na wyśniony moment. Obojgu marzy się klasyczna ceremonia, w tradycyjnym stylu - bez większych ekstrawagancji. Najważniejsza dla nich jest rodzina, która ponoć bardzo cieszy się planami młodych.

Historia miłości Roxie Węgiel i Kevina Mdleja

„To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się", mówił Kevin w rozmowie ze Światem Gwiazd. Początkowo Roksana i Kevin byli współpracownikami - ona, utalentowana wokalistka i on, producent muzyczny z sukcesami pracowali razem. Gdy jednak uczucie spadło na nich jak grom z jasnego nieba, nie zamierzali się przed nim wzbraniać.

Początkowo fanów Roksany Węgiel szokowała różnica wieku między zakochanymi, ta jednak szybko pospieszyła z wyjaśnieniem, że w jej rodzinie to normalna sprawa. Szybko okazało się, że taka sama różnica wieku jak między Roxie i Kevinem jest między jej rodzicami. Mama Roksany, Edyta Węgiel miała 17 lat, kiedy poznała jej tatę, Rafała, który miał wtedy 25 lat. „Wspierają nas w sumie od samego początku, jak moi rodzice poznali Kevina, to bardzo pozytywnie zareagowali na relację i z drugiej strony było tak samo" - wspominała Węgiel w "Świecie Gwiazd"."Moi rodzice mają super relację z Kevinem. Świetnie się dogadują, obserwuję to z boku i jestem pełna podziwu dla moich rodziców" – zapewniała z kolei w rozmowie Party.pl.

