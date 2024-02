Ale news o Roksanie Węgiel i jej narzeczonym! W walentynki przeżyją to pierwszy raz.…

Roksana Węgiel i Kevin Mglej udzielą pierwszego wspólnego wywiadu. "Będzie intymnie"

To dopiero sensacja! Roksana Węgiel i Kevin Mglej - mimo że zaręczyli się już mniej więcej roku temu - dotychczas jak diabeł święconej wody unikali wspólnych wywiadów. W końcu jednak musi być ten pierwszy raz. Okazja jest szczególna, bo specjalna rozmowa z narzeczonymi zapowiedziana jest na 14 lutego, czyli w walentynki. - Pierwszy wspólny wywiad Roksany Węgiel i Kevina Mgleja! Tak, już w święto zakochanych nasz niezastąpiony Maciej Jędruch pogada z jedną z najgorętszych par show biznesu! Będzie intymnie, będzie szczerze, będzie zabawnie - nie możecie tego przegapić! - czytamy w komunikacie RMF FM. To właśnie w tej rozgłośni odbędzie się wywiad. Fani liczą na to, że narzeczeni opowiedzą więcej o swoim ślubie. Na razie bowiem Roxie nie ujawniła zbyt wielu szczegółów.

Roksana Węgiel ślub szczegóły. Co już wiadomo?

Coś jednak na temat ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja już wiadomo. Piosenkarka zdradziła, że będzie nosić podwójne nazwisko. Potwierdziła także, że uroczystość odbędzie się w 2024 roku. Dla obydwojga ważną kwestią jest także to, że ślub będzie miał miejsce w kościele. Inny nie wchodzi w rachubę. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - jasno postawiła sprawę Roksana Węgiel w rozmowie z portale Shownews.pl.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel z narzeczonym Kevinem Mglejem

Sonda Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie? Tak Nie Może trochę Trudno powiedzieć