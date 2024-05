i Autor: mat. policji

Szczyt głupoty!

Taksówkarz przyjechał do sklepu. Był pijany jak bela i wciąż było mu mało

SES 22:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie dość, że był kompletnie pijany, to jeszcze przyjechał do sklepu, by kupić alkohol. Na dodatek okazało się, że jest taksówkarzem. Dzięki czujności ekspedientki, długo nie wsiądzie za kierownicę. 56-latkowi grozi więzienie, konfiskata auta i wysoka kara pieniężna.