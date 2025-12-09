Dawid Kwiatkowski odsłania kulisy sylwestrowego biznesu. Inne gwiazdy mogą się obrazić

Sylwester od lat jest jednym z najgorętszych momentów w branży muzycznej. Telewizje rywalizują o największe nazwiska, a widzowie spekulują o astronomicznych kwotach, jakie mają inkasować artyści. Tymczasem Dawid Kwiatkowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej muzyki, postanowił rozwiać krążące od lat mity.

Dawid Kwiatkowski zdradził kulisy sylwestrowego biznesu

Wokalista przyznał, że walka o artystów na sylwestrowe sceny zaczyna się błyskawicznie - czasem wręcz nieprzyzwoicie wcześnie. Jak ujawnił, zdarzało się, że już 1 stycznia dzwoniły telewizje, by zarezerwować go na kolejny rok. Z kolei bywały sytuacje, gdy… dwa dni po Nowym Roku umowa była już podpisana.

Tak, bywało i tak, że drugiego stycznia już byliśmy w sumie podpisani na następny rok - mówi "Super Expressowi" Dawid.

Jak podkreśla, sam nie uczestniczy w negocjacjach, jego rolą jest wystąpić i dać publiczności dobrą energię, ale doskonale wie, jak szefowie stacji walczą o gwiazdy. Szczególnie gdy koncert odbił się szerokim echem. Tak było kilka lat temu, kiedy jego występ spotkał się z ogromnym entuzjazmem, a telewizja niemal natychmiast postanowiła "zaklepać" go na kolejny rok.

To się tak dzieje poza mną, ja tylko śpiewam, ale wiedziałem, że tak się spodobał mój występ wtedy, te dwa lata temu, że od razu dyrektorzy stacji zabukowali nas na następny rok. To miłe! - przyznał Kwiatkowski.

Nie mogło zabraknąć również pytania o pieniądze. W przestrzeni medialnej regularnie pojawiają się spekulacje o "milionowych stawkach", jakie polskie gwiazdy rzekomo mają otrzymywać za sylwestrowe show. Kwiatkowski jednak szybko ostudził emocje. Jak stwierdził wprost - jego zdaniem takie kwoty w Polsce nie istnieją. Być może dotyczą zagranicznych artystów, których sprowadza się specjalnie na wielkie koncerty, ale rodzimych wokalistów na pewno nie.

Szczerze... wątpię. W sensie, jeśli chodzi o zagraniczne gwiazdy, które ktoś tam sprowadza, to może. Polskie... nie ma takich stawek. Moim zdaniem, chyba że jestem niedoinformowany, a trochę już działam. Moim zdaniem nie ma takich stawek. (...) No nie ma milionów za występ na sylwestra. Tak mi się wydaje, a jeśli są, to kuźwa gdzie? Nie no... żartuję. Nie ma, nie ma takich stawek. Jestem pewien - mówi w rozmowie z nami Dawid Kwiatkowski.

Rozmawiała Julita Buczek

