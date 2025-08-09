Lublin szykuje się na wielkie muzyczne święto – „Lato z Radiem i Telewizją Polską” na Placu Zamkowym

Marta Kowalska
2025-08-09 12:36

W sobotę 9 sierpnia Plac Zamkowy w Lublinie zamieni się w muzyczne centrum Polski – w ramach letniej trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” odbędzie się bezpłatny koncert gwiazd, piknik edukacyjny i miasteczko zdrowia. Wstęp wolny, relacja live w TVP2, a po wydarzeniu – dodatkowe autobusy, które bezpiecznie odwiozą publiczność do domów.

Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie

W sobotę, 9 sierpnia Lublin stanie się muzycznym sercem Polski. Plac Zamkowy zamieni się w scenę plenerową, na której w ramach trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” wystąpi plejada gwiazd polskiej estrady. Organizatorzy przygotowali nie tylko wieczorny koncert, ale też całodniowy piknik, międzypokoleniową potańcówkę oraz kosmiczne atrakcje dla całych rodzin. Wstęp jest wolny, a transmisję głównego koncertu będzie można oglądać na żywo w TVP2 i online na platformie TVP VOD.

Gwiazdy wieczoru

Na scenie od godziny 20:00 pojawią się m.in.: Dawid Kwiatkowski, Patrycja Markowska, De Mono, Feel, Michał Szpak, Urszula, Organek, Anna Rusowicz, Brathanki, Joanna Jakubas i Mikołaj Przybylski. Różnorodny repertuar sprawi, że zarówno fani popu, rocka, jak i brzmień retro znajdą coś dla siebie.

Atrakcje od południa

Już od godziny 12:00 na Błoniach pod Zamkiem wystartuje Piknik Edukacyjny „Ale kosmos!”. Na uczestników czeka m.in. model stacji kosmicznej, symulator lotu na orbitę, kosmiczny Escape Room i gra terenowa „Audionauci”. Od 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka w rytmie największych przebojów.

Kulminacja dnia – koncert gwiazd na Placu Zamkowym – rozpocznie się o 20:00. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP2 oraz w internecie na TVP VOD, co pozwoli na udział w muzycznej zabawie również tym, którzy nie dotrą do Lublina.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Ze względu na duże zainteresowanie i późną godzinę zakończenia koncertu Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi dodatkowe kursy autobusów około godziny 22:05. Odjadą one z przystanków „Muzeum Narodowe – Zamek 01” (linie 17 – regularnie, 29 – do Herberta, 34 – do Żeglarska) oraz „Muzeum Narodowe – Zamek 02” (linie 17 – do Abramowicka Dominów, 29, 39, 150). W kursach wykorzystany będzie tabor przegubowy, by pomieścić jak najwięcej pasażerów.

Świętowanie rocznicy miasta

Koncert i towarzyszące mu wydarzenia wpisują się w obchody 708. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich. To idealna okazja, by połączyć muzyczną zabawę z lokalną tradycją i wspólnym świętowaniem historii miasta.

