Kim jest Ula Kaczyńska? Prowadząca koncerty „Lata z Radiem i Telewizją Polską” podbiła serca słuchaczy i widzów

Z wykształcenia filmoznawca, z powołania – radiowiec

Choć Ula Kaczyńska ukończyła filmoznawstwo, jej zawodowe życie potoczyło się zupełnie innym torem. Zamiast sal kinowych, wybrała studio radiowe i scenę koncertową. Jak sama przyznaje, to właśnie radio i muzyka dają jej największą satysfakcję.

Od lat związana jest z Programem I Polskiego Radia oraz z radiowa Czwórką, gdzie prowadzi audycje muzyczne, kulturalne i publicystyczne. Ceni sobie bezpośredni kontakt ze słuchaczem i uwielbia emocje, jakie towarzyszą pracy na żywo – zarówno w eterze, jak i na scenie.

Prowadzi „Lato z Radiem i Telewizyjną Dwójką” i robi to z klasą

To właśnie Ula Kaczyńska jest jedną z głównych prowadzących podczas letniej trasy koncertowej „Lato z Radiem i Telewizyjną Dwójką”. Od morza po Tatry zapowiada koncerty największych polskich gwiazd – od Cleo i Golec uOrkiestra, po Zakopower, Kombii czy Varius Manx. Podczas imprez plenerowych nie tylko dba o płynność wydarzenia, ale też rozmawia z publicznością, dzieli się kulisami przygotowań i wprowadza atmosferę letniego festynu z radiowym sznytem.

Choć nie zabiega o sławę, Ula Kaczyńska zdobyła sympatię zarówno słuchaczy, jak i kolegów z branży. Ceniona za kulturę osobistą, świetną dykcję i pogodny styl prowadzenia, coraz częściej pojawia się także jako konferansjerka podczas prestiżowych wydarzeń kulturalnych, koncertów i gal organizowanych przez Polskie Radio.

Trasa "Lato z Radiem i Telewizyjną Dwojką"

Wakacyjna trasa „Lato z Radiem i Telewizyjną Dwójką” to jedno z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. W każdą sobotę impreza organizowana jest w innym mieście w Polsce, gromadząc tłumy fanów dobrej muzyki, rodzinnej atmosfery i gwiazdorskich występów. To wyjątkowy projekt łączący siły Polskiego Radia i TVP2 – koncerty transmitowane są na żywo w telewizji, a na scenie pojawiają się najpopularniejsi artyści polskiej estrady. Nie brakuje także atrakcji dla dzieci, konkursów z nagrodami i relacji z zaplecza. To święto muzyki i dobrej energii – zrealizowane w klasycznym, festynowym stylu, który Polacy znają i kochają od lat.