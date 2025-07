Lato z Radiem i Telewizją Polską - przystanek Giżycko. Na scenie same gwiazdy

Kolejny koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" odbędzie się na Plaży Miejskiej w Giżycku. Na scenie wystąpią znani i lubiani artyści polskiej sceny muzycznej: Anna Wyszkoni, Filip Lato, Formacja Nieżywych Schabuff, Grzegorz Hyży, Izabela Płóciennik, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Smolasty, Sound & Grace, Varius Manx & Kasia Stankiewicz oraz Marcin Maciejczak. Gospodarzami wydarzenia będą – z ramienia Telewizji Polskiej: Krystyna Sokołowska, Robert Stockinger i Jovan Jakimowicz, a z Polskiego Radia – Urszula Kaczyńska.

Będzie to wyjątkowa okazja, by wspólnie celebrować lato w rytmie najlepszej polskiej muzyki, w otoczeniu mazurskiej przyrody i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie zapowiada się jako jeden z najbardziej energetycznych punktów tegorocznego lata – zarówno dla mieszkańców, jak i turystów wypoczywających na Mazurach.

"Pytanie na śniadanie" na żywo z Giżycka

Już od rana emitowane będzie specjalne wydanie programu "Pytanie na śniadanie" prowadzone przez Krystynę Sokołowską i Roberta Stockingera. Dzień rozpocznie się w rytmie szant, wśród żagli i malowniczych mazurskich krajobrazów. Zaprezentowane zostaną kulisy pracy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – pokazana zostanie codzienność ratowników, którzy przez całe lato czuwają nad bezpieczeństwem turystów. W programie przewidziano również degustację mazurskiego sękacza oraz lekcję żeglarstwa prowadzoną przez najbardziej utytułowanych żeglarzy z regionu.

Mazury zostaną ukazane z wielu perspektyw – zarówno z siodła, balonu, jak i zza sterów paralotni. Nie zabraknie regionalnych smaków – serwowana będzie świeża sielawa prosto z patelni oraz tradycyjne farszynki mazurskie.

Dla miłośników przyrody przygotowano poradnik przetrwania w lesie. Przedstawione zostaną zasady bezpiecznego biwakowania pod gołym niebem, wskazówki dotyczące przygotowania do wypraw bushcraftowych oraz lista niezbędnego ekwipunku, który pozwoli cieszyć się bliskością natury w sposób bezpieczny i komfortowy.

W programie znajdzie się również miejsce dla wyjątkowych postaci z Warmii i Mazur – m.in. Andrzeja Matrackiego i jego fryzjerskiej kadry mistrzów świata. Zaprezentowany zostanie także pokaz mody inspirowanej Krainą Tysiąca Jezior. Gościnią wydarzenia będzie Barbara Cały – projektantka, której suknię z drewna nosiła Lady Gaga, a która już wkrótce będzie reprezentować region na Fashion Week w Nowym Jorku.

W ramach programu świętowane będzie 35-lecie zespołu Varius Manx z udziałem Kasi Stankiewicz. Przewidziano również spotkania z gwiazdami wieczornego koncertu: Filipem Lato, Marcinem Maciejczakiem, Piotrem Cugowskim i Kamilem Bednarkiem.

To będzie poranek pełen przygód, mazurskiej magii i inspirujących spotkań – transmitowany na żywo z serca Mazur.

TVP Info i "Polska na tak"

W programie TVP Info "Polska na tak" zaprezentowane zostaną najpiękniejsze aspekty żeglarskiego ducha, a także kultury i historii regionu. Wystąpi zespół OKAW Sztorm, wykonując klasyczne szanty i ballady marynistyczne. Giżycka Grupa Regatowa przedstawi proces szkolenia młodych żeglarzy oraz sposoby rozwijania pasji do sportów wodnych. Ratownicy MOPR opowiedzą o zasadach bezpieczeństwa na wodzie i zaprezentują efektowną akcję ratunkową.

Miłośnicy historii będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z rekonstruktorami Twierdzy Boyen – ich stroje, rekwizyty i opowieści przeniosą widzów w czasie. Wspólnie z Robertem Kempą przybliżone zostaną legendy Giżycka oraz historia osady Galindów. Artystka Kama Fundichely zaprezentuje, jak Mazury inspirują współczesną sztukę.

Dla fanów mocnych wrażeń przygotowano spotkanie z motocyklistami z klubu V-boyen. Przewidziano również opowieści o lataniu motolotnią, prezentację drona badającego czystość jezior, wizytę w Ekomarinie oraz w Giżyckim Archiwum Cyfrowym. Wspólnie z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich przypomniane zostaną zasady dbania o środowisko naturalne.

Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentuje na żywo proces wypieku mazurskiego sękacza. W części artystyczno-rekreacyjnej przewidziano wspólny taniec z seniorami z Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zajęcia dla dzieci – m.in. pokazy karate i warsztaty plastyczne w plenerze.

Nie zabraknie również miasteczka medycznego, w którym dostępne będą stanowiska profilaktyczne i edukacyjne. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad dietetycznych, pomiaru składu ciała na specjalistycznym analizatorze, uzyskać informacje o szczepieniach, wziąć udział w instruktażu samobadania piersi i jąder, sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy na fantomach.

To będzie żeglarskie, mazurskie i wyjątkowo kolorowe wydanie letniego programu, prowadzone przez Joannę Mąkosę i Wojtka Zawiołę.

Koncertom towarzyszyć będą również aktywności organizowane przez Polskie Radio. Dziennikarze Polskiego Radia zapraszają do Portu Ekomarina w Giżycku, skąd już od godz. 9:00 audycję plenerową poprowadzi dziennikarz radiowej Jedynki – Roman Czejarek. Opowie m.in. o atrakcjach turystycznych Mazur, spotka się z gwiazdami wieczornego koncertu, w tym z Filipem Lato, oraz przedstawi atrakcje, które czekać będą na mieszkańców i turystów.

W audycji pojawi także temat żeglarstwa i sportów wodnych, a co za tym idzie, bezpieczeństwa – zarówno w wodzie, jak i na wodzie. Poruszony zostanie temat przepisów dotyczących żeglugi, pływania na motorówkach i skuterach wodnych, a także zasad bezpiecznego zachowania się na jeziorze, plaży czy pomoście.

W programie znajdzie się też małe co nieco dla miłośników dobrego jedzenia – opowieści o kuchni mazurskiej, o tym co ją wyróżnia i z jakich produktów oraz dań słyną Mazury. Gościem w audycji będzie Aleksandra Juszkiewicz – zwyciężczyni programu MasterChef, znawczyni i propagatorka mazurskiej kuchni, miłośniczka zero waste, społeczna ambasadorka kampanii „Czysta Giżycka”. Nie zabranie też rozmowy o pikniku „Ale Kosmos!”, gdzie jedną z atrakcji będzie interaktywna przestrzeń edukacyjna, w której poprzez doświadczenia i eksperymenty będzie można uczyć się i odkrywać świat. Jedną ze stref będzie mobilna pracownia mikroskopowa. Opowie o tym Mateusz Pikuliński – dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego "Kortosfera".

O godz. 12:00 rozpocznie się czterogodzinny piknik "Ale kosmos!", podczas którego uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, jak fascynująca może być nauka i badanie kosmosu. Będzie można poczuć się jak astronauta – wejść do Stacji Kosmicznej (niemal tak dużej jak ta na orbicie), obejrzeć ją i wszystkiego dotknąć. Uczestnicy wyruszą też w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia w wirtualnej grze "AUDIONAUCI" oraz sprawdzą swoje detektywistyczne zdolności na tropie zagadek wszechświata w specjalnym pokoju zagadek (Escape Room). Polskie Radio zaprasza na moc kosmicznych atrakcji!

To nie jedyna audycja z plenerowego studia Polskiego Radia w Giżycku. O godz. 14:00 z Portu Ekomarina "Muzyczne Lato z Radiem" poprowadzi Marcin Wojciechowski.

Po piknikowych atrakcjach Polskie Radio zaprasza na potańcówkę z muzyką na żywo. Wystąpi Lazy Swing Band – początek o godz. 16:00.

Ponadto od rana Telewizja Polska zaprasza mieszkańców Giżycka i turystów na piknik rodzinny, podczas którego na wszystkich czekać będzie wiele atrakcji, m.in. koło fortuny, wspólne zabawy i konkursy, w których można wygrać atrakcyjne nagrody.

Wszystkie informacje o koncertach, zwiastuny, listy gwiazd, materiały dodatkowe oraz relacje z przygotowań będą dostępne w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej – na Instagramie, TikToku oraz Facebooku. Tam również odbywać się będą konkursy towarzyszące każdemu koncertowi – do wygrania specjalne, letnie zestawy upominkowe.

Trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" odbywa się pod patronatem "Super Expressu".

