Radek Majdan mocno o Dodzie. Poszło o film! "Nie będę uczestniczył w tym cyrku!"

Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd, sędzia dał jej rok więzienia? Co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak... Czy to będzie wybiórcza informacja, czy to będzie rzetelna prawda jej życia. Wydaje mi się, że będzie wybiórcza, jak wszystko, co robi Dorota... Generalnie: nie jestem zainteresowany, żeby uczestniczyć w tym cyrku!

Dziwię się, że dziennikarze tak bardzo w to wchodzą, albo boją się jej zadawać tych trudnych pytań. Ale to nie moja sprawa, nie moje życie. Od 15, czy 18 lat nie jesteśmy już razem, więc jeśli pojawia się ten temat, to tylko dlatego, że Dorota z dużą powtarzalnością sobie o tym przypomina.