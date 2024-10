Doda kategorycznie pozbyła się Pachuta ze swojego życia. Mamy dowody! To może go zaboleć

Po tak hucznym rozstaniu mogłaby zaszyć się w domu. Zamiast tego Doda (40 l.) wskoczyła w kusą sukienkę, podkreślającą wszystkie jej atuty, i poszła na nagrania show "Taniec z Gwiazdami", by świetnie się bawić. Co więcej na antenie Polsatu w wymownych słowach niejako odniosła się do swojego rozstania z Dariuszem Pachutem (38 l.), którym... chyba za bardzo się nie przejmuje. Gdy zjawiła się w studiu, od razu wypatrzyliśmy, że pozbyła się kilku pamiątek po swoim ex.