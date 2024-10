Co z tym rozstaniem? Agnieszka Kaczorowska dała wyraźny sygnał! Tylko spójrzcie, co pokazała w sieci

Doda do związku z Dariuszem Pachutem podeszła inaczej niż do wszystkich poprzednich - ze swojego życia prywatnego uczyniła świętość, po raz pierwszy nie promując i nie komentując swojej relacji. Nie zrobił tego jednak sportowiec i były policjant, który właśnie wrzucił do sieci oświadczenie, w którym ogłosił swoje rozstanie z piosenkarką. "Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku" - napisał mężczyzna na swoim Instagramie, sugerując, że wina za rozstanie leży po stronie Dody. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - napisał Dariusz Pachut.

Co wydarzyło się w Turcji? Doda czekała na Darka

Jak udało nam się ustalić, podczas wspomnianego urlopu w Turcji wokalistka... wyczekiwała swojego ukochanego.

Doda i Darek cały czas byli w kontakcie. Zwłaszcza, że ona drżała o niego za każdym razem, gdy wyruszał na swoje niebezpieczne wyprawy. Doskonale wiedziała, że przyjedzie do niej do Turcji. Zapowiedział się, pisał do niej, gdy był drodze, a później na miejscu

- ujawnia nam osoba z otoczenia artystki.

Spędzili razem udany urlop w willi, którą załatwiła dla nich Doda

- dowiadujemy się.

A potwierdzają to zdjęcia, które Dariusz sam publikował na swoim Instagramie, do którego dostęp dziś ukrył. Na fotografiach pozuje na tarasie domu - tym samym, z którego seksowne zdjęcia wrzucała też Doda. Na innej fotografii, do której dotarliśmy, roześmiani od ucha do ucha pływają łodzią po tureckim morzu. Nic nie wskazuje na "trudne refleksje" ani chęć rozstania, do którego doszło prawdopodobnie znacznie później, a powody pozostają prywatną sprawą artystki i sportowca.

Doda komentuje rozstanie z Pachutem

Po opublikowaniu oświadczenia Pachuta skontaktowaliśmy się z samą Dodą.

Mam 40 lat. Wyrosłam z komentowania życia prywatnego

powiedział nam Doda.

Dariusz Pachut łowcą celebrytek?

Nie jest tajemnicą, że przed Doda Dariusz Pachut związany był z prezenterką TVN Dorotą Gardias. Podobno zostawił dziennikarkę bez słowa.

Nadal nie dociera do niej to, co się stało. Darek był dla niej całym światem. Zakochała się w nim do szaleństwa i planowała wspólną przyszłość. Nikomu nie chce powiedzieć, co się wydarzyło. Ostatnio stwierdziła, że potrzebuje odpocząć, wyciszyć się - przekazał informator "Super Expressu" w marcu 2022 roku.

Czyżby historia znów się powtórzyła?

