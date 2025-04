W nocy ze środy na czwartek (9/10 kwietnia) w tunelu w Dziekanowicach na Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) będą prowadzone prace serwisowe. Z tego powodu ruch zostanie czasowo wstrzymany. Utrudnienia potrwają przez kilka godzin, od godz. 21.00 w środę do godz. 5.00 w czwartek.

- Będziemy prowadzić prace serwisowe i konserwacyjne wentylacji, monitoringu, nagłośnienia, czujników, oświetlenia, zasilania, systemów sterowania i łączności. Nasi pracownicy zrobią cykliczne przeglądy i umyją zamontowane w tunelu urządzenia - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z informacji GDDKiA wynika, że kierowcy jadący w kierunku Warszawy pojadą objazdem od węzła Węgrzce „starą siódemką” DW772 do węzła Widoma. Kierowcy jadący w kierunku A4 pojadą z węzła Batowice ulicami Wojtyły, Nawary i Piastowską do Al. 29 Listopada, skąd wjadą na węzeł Węgrzce.

Północna Obwodnica Krakowa to krańcowy, wschodni odcinek drogi ekspresowej S52, która prowadzi z Cieszyna i do Krakowa. Biegnie wzdłuż północnych granic stolicy Małopolski, łącząc się na węźle Zielonki z Trasą Wolbromską, na węźle Węgrzce z Al. 29 Listopada, a poprzez węzeł Batowice z nowohuckimi Mistrzejowicami. Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Jak przypomina GDDKiA, S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której są dwa tunele – Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m). Są to jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Poza „standardowymi” już elementami jak czujniki dymu i ciepła, 114 kamerami zwykłymi i termowizyjnymi oraz 42 wentylatorami, zamontowano w nim również system automatycznego gaszenia pożaru, który obejmuje całą długość tunelu. To dziś jedyne tego rodzaju rozwiązania w Polsce – w tunelu w Dziekanowicach jest 10 sekcji w każdej nawie, każda z nich ma ok. 50 m długości. W tunelu w Zielonkach jest po 13 takich sekcji w każdej nitce. Jedna sekcja to 20 zraszaczy. Łącznie jest ich 920 i są sobie w stanie poradzić z większością pożarów.

Na trasie obwodnicy powstała też prawie 570 m estakada, biegnąca nad ul. Krakowską w Bosutowie i potokiem Sudół Dominikański. Jezdnia estakady biegnie w niektórych miejscach prawie 13 metrów nad poziomem terenu. Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez trzy nowe węzły: Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z Al. 29 Listopada) i Batowice (z Os. Piastów i Batowicami). Powstało też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwolą na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości.

Na trasie powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej długości prawie 1,9 km. Zbudowaliśmy mury oporowe o długości ponad 4,4 km. Do budowy wykorzystaliśmy aż 291 tysięcy ton mas bitumicznych, a poza tym 325 tysięcy m3 betonu. Wzdłuż trasy powstały 23 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności prawie 23 milionów litrów. Największy zbiornik ma pojemność 3,7 miliona litrów. Budowa była skomplikowanym przedsięwzięciem inżynieryjnym, prawie ¼ długości trasy biegnie w tunelach, po wiaduktach i estakadach. Aby właściwie przygotować drogę, niezbędne były wzmocnienia gruntu. W niektórych miejscach wbijaliśmy specjalne pale na głębokość nawet 30 m.

Trasa S52 otrzymała 789,6 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to ok. 1,4 mld zł. Odcinek wybudowało konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.