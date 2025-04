Droga do granicy państwa zamknięta do odwołania. Boją się transmisji wirusa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu poinformował o zamknięciu dojazdu do dawnego przejścia granicznego ze Słowacją w ciągu drogi powiatowej nr 1584K. Powodem są obawy o transmisję wirusa pryszczycy. Choroba nie jest groźna dla ludzi, lecz stanowi śmiertelne zagrożenie dla zwierząt parzystokopytnych. To z kolei prowadzi do strat finansowych hodowców i wzrostu cen mięsa oraz jego przetworów. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Dojazd do przejścia granicznego ze Słowacją w miejscowości Mnisek nad Popradem możliwy jest drogą krajową nr 87.

i Autor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Zakaz przywozu towarów do Polski

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się pryszczycy, do Polski nie wolno przywozić niektórych towarów pochodzenia zwierzęcego z tych terenów Słowacji i Węgier, które objęte są ogniskami pryszczycy oraz ze stref buforowych, bezpośrednio związanych z potwierdzonymi ogniskami (strefy wyznaczają narodowe służby sanitarne Słowacji, Węgier i Austrii). Zakaz obejmuje:

zwierzęta parzystokopytne utrzymywane i dzikie oraz materiał biologiczny tych zwierząt;

świeże mięso, podroby, mięso mielone, mięso oddzielone mechanicznie, surowe wyroby mięsne, osłonki i produkty mięsne pozyskane ze zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych i dzikich;

mleko surowe, siara i produkty mleczne pozyskane od zwierząt parzystokopytnych;

produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne otrzymane od zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych i dzikich;

obornik, słoma i siano.

