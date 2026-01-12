W dniu 12 stycznia 2026 r. nad ranem doszło do dużej awarii wodociągowej na ulicy Nadbrzeżnej Dolnej w Tarnowie, która spowodowała wyciek wody i powstanie wyrwy w jezdni.

Zdarzenie zostało zgłoszone przez strażnika miejskiego, a usuwaniem awarii zajmuje się pogotowie wodociągowe. W związku z naprawą, w okolicy mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Potężna wyrwa w jezdni przy szkole w Tarnowie

Zimowa aura nie oszczędza kierowców i miejskiej infrastruktury. Przekonali się o tym mieszkańcy Tarnowa, których w poniedziałkowy (12 stycznia) poranek zaskoczyła informacja o poważnej awarii. Jak informuje Straż Miejska w Tarnowie, zgłoszenie wpłynęło dokładnie o godzinie 5:08. To właśnie wtedy oczom dyżurnego strażnika miejskiego, który jechał sprawdzić i otworzyć Park Strzelecki, ukazał się duży wyciek wody oraz potężna wyrwa w jezdni ulicy Nadbrzeżnej Dolnej, na wysokości znajdującej się tam szkoły.

Woda podmywająca jezdnię stworzyła niebezpieczne zapadlisko, a jej strumień zalewał kolejne metry drogi. Oficer dyżurny Straży Miejskiej bezzwłocznie przekazał informację do odpowiednich służb.

Mieszkańcy muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody

Na miejsce natychmiast zostało wezwane pogotowie wodociągowe. Pracownicy przystąpili do zabezpieczenia terenu i rozpoczęli usuwanie awarii. Jak czytamy w komunikacie służb, mieszkańcy i instytucje zlokalizowane w tym rejonie muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody.

- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, awaria jest już usuwana, trzeba się również liczyć z przerwami w dostarczaniu wody do mieszkań oraz instytucji w tym rejonie – apeluje Straż Miejska w Tarnowie. Co istotne, skutki awarii dotknęły również samą siedzibę strażników przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej 7, gdzie, jak podano, dostawa wody została odcięta. Służby przypominają, że wszelkie podobne interwencje można zgłaszać, dzwoniąc na całodobowy numer alarmowy 112. Jednocześnie w ramach prowadzonej Akcji Zima, apelują o dostosowanie prędkości do trudnych warunków panujących na drogach.